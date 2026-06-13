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Čuveni televizijski novinar Džin Šalit, koji je u američkoj javnosti ostao prepoznatljiv po specifičnoj bujnoj frizuri i raskošnim brkovima, preminuo je u petak. Tokom pune četiri decenije, on je donosio recenzije književnih i kinematografskih ostvarenja u okviru popularne emisije The Today Show. Članovi njegove porodice potvrdili su vest za medijsku kuću NBC News, istakavši da je "preminuo danas, nakon 100 godina neverovatnog života".

Šalit je bio stalni član redakcije NBC-ja od 1970. godine pa sve do odlaska u penziju 2010. godine. Njegov vizuelni identitet neraskidivo su činile leptir-mašne i glomazni okviri naočara, dok su njegove kritike u rubrici "Kritičarski ugao" bile prepoznatljive po čestim i dovitljivim igrama rečima.

Džin Šalit, preminuo u stotoj godini Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pored toga što je ocenjivao tuđa ostvarenja, Šalit je razgovarao sa nekim od najvećih imena svetske javne scene, među kojima su režiser Stiven Spilberg, muzički sastav Grejtful Ded i glumica Helen Hejs. Kada se 2010. godine povlačio sa malih ekrana, njegova koleginica i voditeljka Kejti Kurik osvrnula se na njegov rad rečima:

"Uvek je za mene bilo magično gledati Džina na ekranu. Mislim da je Džin bio majstor za intervjuisanje poznatih ličnosti. Intervjuisao je Sofiju Loren i moglo se videti da je bio potpuno opčinjen njome."

Uticaj na pop-kulturu i animirane serije

Zahvaljujući izuzetno dugoj karijeri i naklonosti publike, Šalit je stekao status jednog od retkih kritičara čije je ime bilo opštepoznato, što mu je obezbedilo i mesto u crtanim filmovima. Tako je u animiranom ostvarenju „Sunđer Bob Kockalone” pozajmio glas liku Džinu Skalopu, ribi koja se bavi ocenjivanjem hrane. Njegov lik je parodiran kroz četiri epizode crtaća "Porodični čovek", glumio je sopstvenu animiranu verziju u projektu "Kritičar", a bio je gost i u čuvenom "Mapet šouu".

Takođe, kultna komična emisija "Subotom uveče uživo" kreirala je skečeve na njegov račun, gde su ga verno imitirali glumci Džon Lovic i Horacio Sanz. U emisiji Second City Television njegov lik je dočarao Judžin Levi, glumac koji i sam poseduje markantne i guste obrve.

Od novinarskih početaka do radijskih eseja

Šalit je rođen u Njujorku, a visoko obrazovanje stekao je na Univerzitetu Ilinois u Urbani-Šampejnu. Tokom studentskih dana pisao je za list Daily Illini, u kojem je godinama kasnije prve korake napravio i njegov poznati kolega Rodžer Ibert. Na samom startu profesionalnog puta obavljao je funkciju portparola za Dika Klarka, ali je taj angažman prekinut usled velike parlamentarne istrage o podmićivanju i korupciji u muzičkoj sferi.

Krajem šezdesetih godina počeo je da kreira tekstove iz oblasti zabave za renomirane magazine i listove kao što su Look, Ladies’ Home Journal, TV Guide i The New York Times. Pored toga, autor je četiri satirična književna dela. U periodu od 1970. do 1982. godine na radio-mreži NBC svakodnevno je vodio emisiju kratkih eseja pod nazivom Man About Anything

Iza sebe je ostavio sina i ćerku, dok su njegova supruga Nensi Luis i jedna kćerka preminule pre njega.

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