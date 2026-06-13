Slušaj vest

Na fudbalskom stadionu u Torontu juče je upriličena zvanična ceremonija otvaranja kanadskog dela Svetskog prvenstva, tokom koje je izvedena nacionalna himna te zemlje. Interpretacija je naišla na izuzetne pohvale javnosti, premda muzička zvezda u prvom momentu mnogima nije delovala prepoznatljivo. Aktuelna planetarna smotra specifična je po tome što ima tri zemlje domaćina, zbog čega su počev od 11. juna organizovana tri odvojena svečana programa - u Meksiko Sitiju, potom u pomenutom kanadskom gradu, i na kraju u Los Anđelesu, dok će šampionat trajati sve do 19. jula.

Glavna zvezda programa u Torontu bila je čuvena Alanis Moriset, a njen nastup poslužio je kao uvertira za fudbalski meč između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade, koji je okončan podelom bodova i rezultatom 1:1.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Alanis Moriset:

1/5 Vidi galeriju Alanis Moriset na Mundijalu 2026 Foto: Eyepix/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Ova kanadsko-američka kantautorka, glumica i društvena aktivistkinja prepoznata je kao jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji alternativnog roka, a u svojoj bogatoj kolekciji priznanja poseduje i sedam nagrada Gremi. Rođena u Otavi, pevačica je 1. juna proslavila svoj 52. rođendan. Muzičko obrazovanje započela je sa šest godina svirajući klavir, dok je prve autorske stihove napisala već kao sedmogodišnjakinja. Tokom detinjstva bavila se glumom u dečjem televizijskom programu You Can't Do That on Television.

Pre nego što je stekla status rok ikone, na kanadskom muzičkom tržištu izdala je dva dens-pop albuma pod nazivima Alanis i Now Is the Time. Iako su ovi projekti zabeležili solidan lokalni uspeh, rano je ostala bez ugovora sa izdavačkom kućom. Preokret u karijeri usledio je nakon preseljenja u Los Anđeles i pokretanja saradnje sa muzičkim producentom Glenom Balardom. Rezultat tog rada bio je album objavljen za kuću Maverick Records, koji je prodat u tiražu od preko 33 miliona primeraka širom planete, obezbedivši mesto među najprodavanijim muzičkim izdanjima svih vremena. Istovremeno, Alanis Moriset se upisala u istoriju kao najmlađi umetnik koji je sa svega 21 godinom osvojio nagradu Gremi za album godine.

Filmski projekti, društveni angažman i privatne turbulencije

Na potonjim studijskim izdanjima preuzela je i ulogu producenta, istovremeno nastavljajući rad ispred kamera. Njena najzapaženija glumačka rola ostvarena je kroz lik Boga u kultnom kinematografskom ostvarenju Kevina Smita Dogma iz 1999. godine, a duhovna tematika je ostala čest motiv i u njenom autorskom stvaralaštvu.

Pored umetnosti, posvećena je humanitarnom radu i aktivizmu. Godinama pruža javnu podršku borbi za ženska prava, očuvanju životne sredine i širenju svesti o važnosti mentalnog zdravlja i poremećajima u ishrani, sa kojima se i sama suočavala tokom mladosti. Na početku dvehiljaditih godina bila je u emotivnoj vezi sa glumcem Rajanom Rejnoldsom, sa kojim se i verila, ali par nikada nije stao pred oltar. Emotivni krah i raskid ove veridbe poslužili su kao direktna inspiracija za njen studijski album Flavors of Entanglement.

Susret bivših partnera na tribinama stadiona

Zanimljivo je da je i sam Rajan Rejnolds juče boravio na stadionu u Torontu, gde je sa tribina zdušno bodrio domaći fudbalski tim. Glumac je sa velikim entuzijazmom ispratio gol reprezentacije Kanade koji je postavio konačan rezultat i doneo izjednačenje. Rejnolds je već dugi niz godina u braku sa popularnom glumicom Blejk Lajvli, sa kojom ima četvoro dece.

Sa druge strane, Alanis Moriset je 2010. godine sklopila brak sa reperom Mariom Tredvejem, sa kojim je dobila troje dece.

Alanis Moriset sa suprugom na Hall Of Fame 2026 Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Pevačica je u javnosti otvoreno delila svoja iskustva o borbi sa postporođajnom depresijom, sa namerom da pruži podršku drugim majkama koje prolaze kroz slične probleme. Zbog svog celokupnog doprinosa umetnosti, Moriset je uvrštena u Kuću slavnih kanadskih tekstopisaca, kao i u Holivudsku stazu slavnih tekstopisaca.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor