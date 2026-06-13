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Kralj Čarls (77) predvodio je članove svoje porodice u posmatranju prizora i pozdravljanju okupljene mase ispod balkona, dok je vojna parada „Pozdrav bojama“ (Trooping the Colour) doživela svoje veliko finale u subotu, 13. juna.

Monarh je mahao poštovaocima okupljenim na čuvenoj aveniji Mel, koja se proteže od palate do Trafalgar skvera u centru Londona, a kraljevska porodica je posmatrala i prelet Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.

Ovaj veličanstveni prizor upotpunjen je spektakularnim nastupom akro-grupe „Crvene strele“ (Red Arrows), koji su za sobom ostavili crvene, bele i plave tragove dima dok su uz grmljavinu preletali iznad glava okupljenih. Nakon preleta, članovi kraljevske porodice su stajali u stavu mirno dok je intonirana nacionalna himna, a kralj je još jednom mahnuo pre nego što se vratio unutar Bakingemske palate.

1/4 Vidi galeriju Kralj Čarls proslavio je 77. rođendan Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Za kralja Čarlsa ovo je bila četvrta godišnja rođendanska parada koju su u njegovu čast organizovale oružane snage, a bio je okružen većinom članova svoje porodice, uključujući suprugu, kraljicu Kamilu (78), svog najstarijeg sina i naslednika, princa Vilijama (43), Vilijamovu suprugu Kejt Midlton (44) i njihovu decu: princa Džordža (12), princezu Šarlot (11) i princa Luisa (8).

Grupu na balkonu upotpunili su princeza Ana i ser Tim Lorens, princ Edvard i Sofi (vojvoda i vojvotkinja od Edinburga), vojvoda i vojvotkinja od Glostera, kao i vojvoda od Kenta. Nakon teškog perioda za kraljevsku porodicu, kralj Čarls ima mnogo toga da proslavi. Pre nedelju dana, kralj Čarls je prisustvovao drugom venčanju svog nećaka Pitera Filipsa, a u aprilu je boravio u uspešnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

To je usledilo nakon pojačanog nadzora nad porodicom u mesecima koji su prošli od januara, kada je objavljeno više od tri miliona dokumenata o Džefriju Epstajnu, što je pokrenulo nova pitanja o ponašanju kraljevog brata, bivšeg princa Endrua. Kralj Čarls je u oktobru 2025. godine oduzeo svom bratu kraljevske titule i počasti zbog njegovih veza sa Epstajnom, ali su novoobjavljeni dokumenti i hapšenje Endrua na njegov 66. rođendan u februaru, zbog optužbi za nedolično ponašanje na javnoj funkciji, ponovo rasplamsali skandal. Endru nije optužen i dosledno je negirao bilo kakvu krivicu.

„Pozdrav bojama“ je javna proslava monarhovog rođendana. Iako je stvarni datum rođenja kralja Čarlsa 14. novembar, on se svake godine slavi javnim svečanostima u junu. Stvarni rođendan kraljice Elizabete bio je 21. april, ali su ga oružane snage i javnost takođe slavili svakog juna. Kralj Čarls je najavio letnji datum za svoj prvi „Pozdrav bojama“ 2023. godine, potvrđujući da će ovaj događaj zadržati u isto vreme kada i njegova majka.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Parada 13. juna označava početak ceremonijalnog perioda za kraljevsku porodicu. U ponedeljak će se mnogi visoki članovi porodice okupiti u zamku Vindzor povodom godišnjeg Dana Reda podvezice, a već narednog dana počinje festival konjskih trka „Rojal Askot“, na kojem se očekuje prisustvo kralja Čarlsa, kraljice Kamile i drugih članova kraljevske porodice tokom cele nedelje.