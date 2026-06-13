Slušaj vest

Princeza Kejt je impresionirala na proslavi u Londonu u svetloplavoj odevnoj kombinaciji koja se uklopila u opštu svečanu atmosferu tog dana.

Ona je za veliku paradu, a koja je priređena u čast 77. rođendana kralja Čarlsa izabrala je elegantan komplet u nežnoj nijansi plave boje, upotpunjen šeširom u istom tonu, nastavljajući tako svoj prepoznatljiv svečani stil za ovaj događaj. Čitav izgled delovao je prefinjeno, nežno i ujedno upečatljivo u okviru kraljevske ceremonije.

Kako je izgledala Kejt Midlton pogledajte u galeriji:

Kejt Midlton na 77. rođendanu kralja Čarlsa Foto: Toby Shepheard / AFP / Profimedia

  Ovaj veličanstveni prizor upotpunjen je spektakularnim nastupom akro-grupe „Crvene strele“ (Red Arrows), koji su za sobom ostavili crvene, bele i plave tragove dima dok su uz grmljavinu preletali iznad glava okupljenih. Nakon preleta, članovi kraljevske porodice su stajali u stavu mirno dok je intonirana nacionalna himna, a kralj je još jednom mahnuo pre nego što se vratio unutar Bakingemske palate.

Kako je obeležen rođendan kralja Čarlsa u Londonu pogledajte na fotografijama:

Kralj Čarls proslavio je 77. rođendan  Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Za kralja Čarlsa ovo je bila četvrta godišnja rođendanska parada koju su u njegovu čast organizovale oružane snage, a bio je okružen većinom članova svoje porodice, uključujući suprugu, kraljicu Kamilu (78), svog najstarijeg sina i naslednika, princa Vilijama (43), Vilijamovu suprugu Kejt Midlton (44) i njihovu decu: princa Džordža (12), princezu Šarlot (11) i princa Luisa (8).

Ne propustitePop kulturaVeliko slavlje u čast kralja Čarsla: Kraljevska porodica bez Harija i Megan, a svi su gledali u malog princa Luija
profimedia-1109885890.jpg
Pop kulturaČim je saznala za zlodela, otpisala ga je za sva vremena: Kejt Midlton pokazala koliko okrutna može da bude
Kejt Midlton
Pop kulturaZgodan, uspešan i "fin muškarac": Kejt Midlton srela momka kog je ljubila tik pred vezu s princem Vilijamom
Kejt Midlton
Pop kulturaIznenadiće vas cena torbice Kejt Midlton koju je ponela uz raskošno izdanje: Žene širom sveta oduševljene
Kejt Midlton na kraljevskom venčanju u bež haljini i sa pletenom torbicom

00:16
KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey