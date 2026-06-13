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Kraljevski par će zvanično proslaviti 50 godina braka 19. juna, što je prekretnica koja se naširoko smatra njihovom zlatnom godišnjicom. Međutim, proslave su već u toku, a glavne svečanosti zakazane su za subotu, 13. jun. Prema saopštenju Švedskog kraljevskog dvora, kralj je kraljici Silviji uručio prestižnu Medalju Serafima u Kraljevskoj palati u Stokholmu, u znak priznanja za njene značajne humanitarne napore tokom pola veka.

Privatnoj ceremoniji u kraljevskoj rezidenciji u Stokholmu prisustvovali su članovi kraljevske porodice, članovi kraljičinog dominstva i drugi predstavnici dvora. Ovo odlikovanje se smatra najistaknutijim švedskim kraljevskim priznanjem i jedna je od najstarijih medalja za zasluge u svetu koje se još uvek dodeljuju. Medalja Serafima se retko dodeljuje i rezervisana je za pojedince koji su dali izuzetan doprinos humanitarnim ili društvenim ciljevima.

02:02 Zlatna svadba kralja Karla I kraljice Silvije Izvor: Kurir

Tokom proteklih 50 godina, kraljica Silvija je prepoznata po svojoj dugogodišnjoj posvećenosti ugroženoj deci, kako u Švedskoj, tako i na međunarodnom nivou. Njene inicijative su posebno bile usmerene na decu koja odrastaju u teškim okolnostima, onu bez stabilnih odraslih uzora, kao i na decu izloženu zlostavljanju. Takođe je aktivno uključena u rad na pružanju podrške osobama koje žive sa demencijom.

kralj Karl i kraljica Silvija Foto: Jonas Ekströmer/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među organizacijama koje je osnovala ili suosnovala su „Mentor“, „Svetska fondacija za detinjstvo“ (World Childhood Foundation) i „Silvijahemet“, a sve one odražavaju njeno trajno zalaganje za dobrobit dece i socijalnu zaštitu. Sama Medalja Serafima nosi dubok istorijski značaj. Karakteristična je po tome što se na njenoj gornjoj ivici nalazi kraljevska kruna i što na poleđini na jedinstven način zadržava portret kralja Frederika I, bez obzira na promene na prestolu. Medalja, koja je ponovo uvedena pod kraljevskom vlašću 1975. godine, dodeljuje se u zlatu pojedincima koji su priznati po izuzetnoj humanitarnoj službi.

Ceremonija proslave zlatne svadbe kralja Karla i kraljice Silvije:

1/5 Vidi galeriju kralj Karl i kraljica Silvija Foto: Henrik Montgomery/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia, PONTUS LUNDAHL / AFP / Profimedia

Ovaj red vuče korene iz 1748. godine, kada je prvi put uspostavljen uporedo sa obnovom Reda Serafima. Prvobitno namenjen pružanju pomoći siromašnima u Stokholmu, tokom 19. veka prerastao je u nacionalno priznanje, a među značajnim dobitnicima je i Elsa Brendstrem, koju često nazivaju „Anđeo Sibira“. Iako zvanični datum godišnjice pada na 19. jun, kraljevsko dominstvo će centralne proslave održati 13. juna, što se poklapa sa uoči Ivandana (Midsummer), jedne od najvažnijih godišnjih svečanosti u Švedskoj.

Program će početi ujutru službom blagodarenja, Te Deum, koja će se održati u Kraljevskoj kapeli Kraljevske palate. Kralj i kraljica će se potom ukrcati na istorijski kraljevski brodić „Vasaorden“, ploveći delovima vodenih puteva u centru Stokholma prema Djurgardenu. Odatle će kraljevski par nastaviti u procesiji centralnim ulicama, omogućavajući javnosti da se pridruži proslavi.

Ruta će se završiti u parku Kungstregorden, gde će gradske vlasti Stokholma organizovati koncert na otvorenom posvećen pedesetogodišnjici braka ovog para, slaveći njihov zajednički život kroz muziku koja obuhvata decenije. Uveče će u Kraljevskoj švedskoj operi biti održan gala koncert za zvanice. Dan će se završiti privatnom večerom u Kraljevskoj palati za užu porodicu i prijatelje.

Povodom obeležavanja godišnjice, u Kraljevskoj palati je organizovana i posebna izložba sa fotografijama, svadbenim poklonima, odećom i ličnim predmetima koji dokumentuju kako kraljevsko venčanje iz 1976. godine, tako i pet decenija javne službe i zajedničkog života monarha.

Dok se Švedska priprema da proslavi jednu od svojih najznačajnijih kraljevskih prekretnica, rano odlikovanje uručeno kraljici Silviji naglašava trajnu javnu ulogu koju je imala uz kralja tokom njihovog pedesetogodišnjeg braka.