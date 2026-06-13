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Određen je datum suđenja dvojici muškaraca koji tvrde da ih je Majkl Džekson zlostavljao kada su bili deca. U petak, 12. juna, sudija okruga Los Anđeles zakazao je datum suđenja za 14. februar 2028. godine, potvrdio je izvor za magazin People.

„Strane su se usaglasile oko ovog datuma jer je došlo do određenih kašnjenja u postupku obelodanjivanja dokaza“, rekao je izvor. „Ništa neuobičajeno.“

Ova građanska parnica prethodno je bila zakazana za novembar 2027. godine. O novom datumu prvi je izvestio časopis Roling stoun (Rolling Stone).

Ovako izgleda imanje Majkla Džeksona:

1/5 Vidi galeriju Neverlend Foto: EPA/Armando Aroriyo

Vejd Robson i Džejms Sejfčak, koji su se pojavili u četvoročasovnom HBO dokumentarcu „Napuštajući Nedođiju“ (Leaving Neverland) iz 2019. godine, tvrde da ih je pevač hita „Thriller“ koji je preminuo 2009. godine u 50. godini života od prekomerne doze propofola zlostavljao kasnih 1980-ih i ranih 1990-ih godina, dok su bili deca.

Tužba je podneta protiv kompanija MJJ Productions i MJJ Ventures, dve korporacije čiji je Džekson bio jedini vlasnik i jedini akcionar pre svoje smrti, a u njoj se navode nemar, kršenje fiducijarne dužnosti i namerno nanošenje emotivnog bola. U tužbi se takođe tvrdi da su zaposleni u Džeksonovim kompanijama odgovorni jer su dopustili njegovo navodno zlostavljanje Robsona i Sejfčaka.

Majkl Džekson Foto: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia

Robson, koji radi kao koreograf i režiser, tvrdi da je Džekson počeo seksualno da ga zlostavlja 1990. godine, kada je imao sedam godina, i da je to trajalo sedam godina. Sejfčak, režiser, pisac i glumac, tvrdi da je Džekson počeo da ga zlostavlja u Parizu 1988. godine, kada je imao deset godina, i da je to trajalo četiri godine, odnosno do 1992. godine.

Ova dvojica muškaraca prvobitno su podnela odvojene tužbe 2013. i 2014. godine protiv Džeksonovih kompanija, ali su obe odbačene zbog zastarelosti slučaja, s obzirom na to da je zakon nalagao da se spor pokrene pre nego što napune 26 godina. Oba muškarca su u to vreme bila u tridesetim godinama.

Foto: News (UK) Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia

U oktobru 2020. godine, guverner Kalifornije Gavin Njusom potpisao je novi zakon koji je osobama koje tvrde da su preživele seksualno zlostavljanje u detinjstvu dao duži vremenski rok za podnošenje tužbi. Međutim, tužbe su ponovo odbačene u aprilu 2021. godine kada je sudija presudio da Džeksonove kompanije nisu imale zakonsku obavezu da zaštite decu od seksualnog zlostavljanja. Ta presuda je kasnije oborena, a muškarci su 2024. godine dobili pravo da spoje svoje slučajeve, navodi Roling stoun.

Advokat Robsona i Sejfčaka nije odgovorio na zahtev magazina Pipl za komentar.

Džekson, koji je u više navrata negirao da se bilo kakvo zlostavljanje dece dogodilo, bio je krivično optužen za zlostavljanje trinaestogodišnjeg Gavina Arviza 2003. godine. Dve godine kasnije, oslobođen je svih optužbi.