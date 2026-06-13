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Zvezda BBC-ja Heder Aleksander čije su plesne tačke svojevremeno smatrane „previše seksi za televiziju“ preminula je nakon kraće bolesti.

Plesačica i glumica bila je jedna od prvobitnih članica plesne trupe „Hot gosip“ (Hot Gossip) koja je pomerala granice, a koja je nastupala na BBC-ju od kasnih 1970-ih godina, pod koreografskom palicom potonje sudije takmičenja „Strogo na ples“ (Strictly Come Dancing), Arlin Filips. Poznata po svojim uskim kostimima od likre, sjajnim PVC bodijima i visokoenergetskim džez tačkama, grupa je privlačila ogromnu publiku, ali i pritužbe aktivista za moral.

Grupa je 1978. godine dospela na 6. mesto muzičkih toplista sa disko hitom „I Lost My Heart to a Starship Trooper“.

Heder je napustila grupu 1981. godine i nastavila da gradi uspešnu glumačku karijeru, pojavljujući se u brojnim televizijskim i ulogama na Vest Endu, uključujući i glumu pored zvezde serije „Mućke“ (Only Fools and Horses), ser Dejvida Džejsona.

Pojavljivala se u komičnim skečevima u emisiji „Video šou Kenija Evereta“ (The Kenny Everett Video Show), pre nego što je započela svoju karijeru kao vodeća pozorišna glumica u predstavi „Iza kulisa“ (Noises Off). Do sredine 1980-ih pojavljivala se u velikim serijama i emisijama kao što su „Dempse i Mejpis“ (Dempsey and Peace) i „Vizbit“ (Wizbit).

Heder je igrala u predstavi „Gledaj, nema Hansa!“ (Look, No Hans!) sa Džejsonom u pozorištu Strand od septembra 1985. do marta 1986. godine.

Potom je 2015. godine osnovala festival „Hejstings frindž“ (Hastings Fringe Festival) i ostala centralna figura na umetničkoj sceni, uključujući i nastupe u sopstvenim nagrađivanim predstavama, sve do svoje smrti ovog meseca.

Njena agencija, Goldmans Management, navela je u saopštenju: „Sa velikom tugom vam prenosimo vest da je naša divna klijentkinja Heder Aleksander preminula prošlog vikenda nakon kraće bolesti. Heder je bila borac do samog kraja i živela je život punim plućima, ne pokazujući koliko joj je loše.“

Heder Aleksander Foto: Instagram

„Tokom protekle godine i dalje je bila potpuno posvećena svojim divnim monodramama, dobijajući recenzije sa 5 zvezdica i praveći planove za njihova buduća izvođenja.“

„Heder je imala divnu i raznovrsnu karijeru, od pokazivanja svog talenta sa grupom ’Hot gosip’ na BBC-ju, preko nastupa pored svetski poznatih imena na Vest Endu u pozorišnim komadima, do nedavnog stvaranja sopstvenih dela kao što su ’Havišam’ (Havisham) i ’Postati gospođa Danvers’ (Becoming Mrs Danvers).“