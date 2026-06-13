Šakirina dvojnica nastupila na Mundijalu umesto nje? Ova fotografija stavlja tačku na sve spekulacije!
Teorije zavere o lažnoj Šakiri toliko su uzele maha, da se analizira svaki detalj nastupa sa Mundijala u SAD gde je latino zvezda imala nastup na samom otvaranju.
Već danima se šire snimci na društvenim mrežama, a sve je više onih koji tvrde da na nastupu nije bila Šakira već njena dvojnica. Na to ih je navela njena slaba "energija" tokom plesa po kojem je prepoznatljiva, ali i to što je lice prekrila crnim naočarima. Ova debata je gotovo izela maha pa se sada analiza svaki detalj njenog lica i tela.
Poslednji u fokusu je ožiljak koji pevačica ima na čelum a koji je dobila kada je bila dete i imala boginje. Šakira taj trag ima od ovčijih boginja (varičele) koje je preležala u detinjstvu. Često ga ne prekriva, osim na fotošopiranim fotografijama i upravo je ovaj znak za neke dokaz da smo ipak pre dva dana videli slavnu Kolumbijku kako sa reperom iz Nigerije Burna Bojem izvodi pesmu Dai Dai, namenski napisanu za svetsko takmičenje u fudbalu.
Podsetimo, 23. Mundijal trajaće do 19. jula. Nakon ceremonije u Meksiku upriličene su još dve ceremonije otvaranja u Torontu i Los Anđelesu gde je nastupala Kejti Peri, koja je mnoge razočarala svojim nastupom.
Tri ceremonije prate tri zemlje domaćina ovogodišnjeg prvenstva, što je pravi presedan u istoriji Svetskog prvenstva u fudbalu.
(Kurir.rs/Žena)