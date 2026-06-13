Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca

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Teorije zavere o lažnoj Šakiri toliko su uzele maha, da se analizira svaki detalj nastupa sa Mundijala u SAD gde je latino zvezda imala nastup na samom otvaranju.

Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Već danima se šire snimci na društvenim mrežama, a sve je više onih koji tvrde da na nastupu nije bila Šakira već njena dvojnica. Na to ih je navela njena slaba "energija" tokom plesa po kojem je prepoznatljiva, ali i to što je lice prekrila crnim naočarima. Ova debata je gotovo izela maha pa se sada analiza svaki detalj njenog lica i tela.

Poslednji u fokusu je ožiljak koji pevačica ima na čelum a koji je dobila kada je bila dete i imala boginje. Šakira taj trag ima od ovčijih boginja (varičele) koje je preležala u detinjstvu. Često ga ne prekriva, osim na fotošopiranim fotografijama i upravo je ovaj znak za neke dokaz da smo ipak pre dva dana videli slavnu Kolumbijku kako sa reperom iz Nigerije Burna Bojem izvodi pesmu Dai Dai, namenski napisanu za svetsko takmičenje u fudbalu.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Podsetimo, 23. Mundijal trajaće do 19. jula. Nakon ceremonije u Meksiku upriličene su još dve ceremonije otvaranja u Torontu i Los Anđelesu gde je nastupala Kejti Peri, koja je mnoge razočarala svojim nastupom.

Tri ceremonije prate tri zemlje domaćina ovogodišnjeg prvenstva, što je pravi presedan u istoriji Svetskog prvenstva u fudbalu.

(Kurir.rs/Žena)