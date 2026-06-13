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Arijana Grande je poslednja u nizu pop muzičara, uključujućSabrinu Karpenter i SZA, koje su razbesneli video-snimci Trampove administracije. Arijana je prekorila Belu kuću Donalda Trampa zbog korišćenja njene muzike u video-snimku koji dokumentuje privođenje imigranata.

Arijana Grande na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ranije ove nedelje, Bela kuća je objavila montažu na kojoj agenti ICE-a (Službe za imigraciju i carinu) stavljaju lisice i privode ljude, uz opis: „Ćao-ćao Predsednik Tramp je obezbedio najsigurniju granicu u istoriji“. Video je bio ozvučen pesmom Arijane Grande „Bye“ iz 2024. godine.

Grande je prokomentarisala tu objavu rečima: „Molim vas da ne koristite moju muziku u vezi sa ovim varvarskim, nehumanim i gnusnim besmislicama.“ Muzika je u međuvremenu uklonjena.

Grande je poslednja u dugom nizu umetnika koji su osudili Belu kuću zbog korišćenja njihove muzike, koja je na društvenim mrežama često uparena sa sadržajem vezanim za ICE ili sadržajem koji podržava Trampa.

Sabrina Karpenter je video-snimak koji je koristio njenu muziku nazvala „zlim i odvratnim... nikada nemojte uključivati mene ili moju muziku u korist vaše nehumane agende“.

Kada je Bela kuća iskoristila njenu pesmu „Hold My Hand“ nakon što je postala popularan mim-format, Džes Glin je izjavila da joj je „pripala muka“ i dodala da njena muzika „nikada nije bila povezana sa podelama ili mržnjom“.

U oktobru 2025. godine, Donald Tramp je objavio video-snimak generisan veštačkom inteligencijom na kojem upravlja borbenim avionom i prosipa smeđu otpadnu tečnost po demonstrantima iz antitrampovskog pokreta (No Kings, a sve to uz muzičku podlogu hita Kenija Loginsa „Danger Zone“ iz filma Top gan (Top Gun). Logins je zatražio da se snimak ukloni i poručio: „Ne mogu da zamislim zašto bi iko želeo da se njegova muzika koristi ili povezuje sa nečim što je stvoreno sa jedinim ciljem da nas podeli.“

Bela kuća Foto: Shutterstock

Kada je časopis Varajeti (Variety) zatražio komentar u vezi sa korišćenjem muzike Tejlor Svift u video-snimku iz novembra 2025. godine, Bela kuća je odgovorila: „Napravili smo ovaj video jer smo znali da će medijski brendovi koji šire lažne vesti, poput Varajetija, bez daha to preneti i preuveličati. Čestitamo, nasamareni ste.“

U međuvremenu, Grande se priprema za objavljivanje svog osmog studijskog albuma pod nazivom Petal, koji izlazi 31. jula. Njegov vodeći singl „Hate That I Made You Love Me“ trenutno je pesma sa najviše dnevnih strimova na platformi Spotifaj (Spotify) na globalnom nivou, a u svojoj prvoj nedelji plasirala se pravo na prvo mesto muzičkih toplista u Velikoj Britaniji i SAD.

(Kurir.rs/Guardian)