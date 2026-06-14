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Najstariji influenser Anezio Fiori, u narodu poznatiji pod nadimkom Deka Anezio, koji je osvojio simpatije brazilske javnosti snimajući video-materijale sa svojim unukom Kaiom Fiorijem na društvenoj mreži TikTok, preminuo je u subotu, 13. juna, u 88. godini. Tužnu vest o smrti potvrdio je upravo njegov unuk kroz potresnu video-objavu na društvenim mrežama.

Prema navodima Kaia Fiorija, vremešni čovek je osetio iznenadnu malaksalost u petak u svom domu. Hitno je transportovan u medicinsku ustanovu u mestu Rinkao, gde su lekari konstatovali kardiorespiratorni zastoj. Medicinski tim je odmah pristupio reanimaciji, sedaciji i intubaciji, nakon čega je Anezio prebačen u bolnicu u Ararakvari, gde je sutradan, nažalost, proglašena smrt.

Opraštajući se od svog dede, Kaio Fiori je poručio: "Slomljenog srca, ali i mirne duše. Nije otišao neostvaren. Otišao je nakon što je doživeo predivnu transformaciju."

On je takođe naglasio da je deka uspeo da dodirne na hiljade ljudskih srca, ostavljajući iza sebe važne lekcije o opraštanju, porodičnim vrednostima, međusobnoj brizi, novim počecima i dubokoj veri.

Ispraćaj se obavlja prema protokolu koji je definisala porodica. Misa u prisustvu tela planirana je za nedelju u ranim jutarnjim časovima, oko devet sati, nakon čega će povorka u 11 časova krenuti prema lokalnom groblju u Rinkau. Bdenje će biti upriličeno u crkvi na Glavnom trgu u istom mestu sa početkom od 18 časova.

Od skrivenih kamera do svetske slave

Zanimljivo je da je Anezio na društvenim mrežama debitovao potpuno nesvestan da ga unuk uopšte snima. Kaio Fiori je počeo da beleži momente iz svakodnevice svoje bake i dede sa jasnom namerom.

"Moj deda i moja baka nisu važni samo meni, već celoj porodici. Za dobrobit cele porodice, pomislio sam da napravim kanal sa bakom i dekom. Snimaću video-snimke kako se šalim sa njima i, u budućnosti, svi ćemo imati lepe uspomene", ispričao je ranije unuk ovog popularnog starca.

Na samom početku, kada je ovaj simpatični dvojac objavio svoj prvi zajednički snimak, njihov TikTok profil pratio je svega 33 ljudi. Međutim, sudbonosna prekretnica dogodila se 2021. godine, kada je kratki video o kombinovanju rakije i lekova postao viralan. Za manje od jednog dana, broj pratilaca je eksplodirao na 150 hiljada.

U momentu kada su stekli opštu popularnost, Anezio je imao 84 godine. Danas taj profil okuplja impresivnih tri miliona pratilaca, dok objavljeni video-snimci beleže preko 63 miliona lajkova.

Oduševljenje uspehom na globalnom nivou

Sam Anezio je svojevremeno sa velikim ushićenjem komentarisao ovaj neočekivani uspeh: "Zadivljen sam ovom slavom koju smo stekli, tako da smo veoma srećni", izjavio je deka.

Njegova supruga, Elza Mantovaneli Fiori, takođe nije krila iznenađenje činjenicom da su njihovi snimci prešli granice Brazila:

"Nikada to nisam mogla da zamislim. Jer to nije samo ovde u Brazilu, to je u celom svetu. Pre neki dan smo razgovarali sa jednim gospodinom iz Kanade. Čovek postane srećan jer pomisli: "Eto, mislila sam da je svet potpuno propao, ali nije, ima još uvek mnogo dobrih ljudi na ovom Božjem svetu", objasnila je ona.

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