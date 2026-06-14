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Mladi glumac Pavle Mensur, koji se u poslednje vreme nalazi u žiži javnosti zbog navodne emotivne veze sa starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin, osvrnuo se na kolegijalnost u glumačkom svetu i istakao da je Miloš Biković pružio ruku mnogim umetnicima sa naših prostora. Mensur je objasnio da sa Bikovićem privatno ne neguje blisko prijateljstvo, ali da duboko ceni i pamti njegovu bezrezervnu podršku na profesionalnom planu. On je izrazio doživotnu zahvalnost starijem kolegi koji ga je redovno preporučivao za glumačke angažmane na ruskom tržištu.

Miloš Biković Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Otvaranje vrata na zahtevnom ruskom tržištu

U razgovoru pre izvesnog vremena, Pavle Mensur je slikovito opisao uticaj koji Biković ima u inostranstvu:

Pavle Mensur na premijeri filma Sunce mamino Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Biković je stavrno napravio haos u toj Rusiji, otvorio je put mnogim mladim kolegama. Šta više mene je, iako nismo toliko bliski, poznajemo se, kad god se vidimo lepo popričamo, uvek razmenimo tako nekih par lepih rečenica, ali nikad se nismo družili... Ali i mene samog, kao i mnogo mnogih mojih mlađih kolega je imao potrebu u par navrata da okrene i da kaže: "E, predložilo sam te za tu i tu ulogu u Rusiji, zvaće te reditelj". On radi to onako kako jedan pravi gospodin i šmeker to treba da radi i za to mu kapa dole," rekao je Mensur za WTF.

Pogledajte fotografije sa društvenih mreža zbog kojih su krenule spekulacije:

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Ova izjava ponovo je dospela u javnost u momentu kada mediji u regionu ne prestaju da pišu o privatnom životu glumca. Naime, nakon što je okončala brak sa proslavljenim košarkašem Milošem Teodosićem, glumica Jelisaveta Orašanin navodno je započela ljubavnu romansu sa Pavlom Mensurom, koji je od nje mlađi 11 godina, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i postalo glavna tema na domaćoj javnoj sceni.

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