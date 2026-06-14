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Glumica Jelisaveta Orašanin glavna je tema javnosti nakon što se saznalo za njenu novu romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Nakon što su fotografije sa rejv žurke, gde se, još uvek zvanično udata za bivšeg košarkaša Miloša Teodosića, glumica strasno ljubi i uživa u provodu sa svojim novim partnerom isplivale u javnost, mnogi su šokirani saznanjem da su Pavle i Jelisaveta zajedno.

"Komšinica nam je fatalna za muškarce"

Ta informacija zatekla je i njen komšiluk u kraju u kom je odrasla. Ekipa Kurira uputila se u krug dvojke u srpskoj prestonici, gde smo pokušali da razgovaramo sa njenim starim komšijama. Iako su mnogi izbegavali da daju svoj sud o poznatoj komšinici, jedna gospođa koja živi prekoputa zgrade u kojoj stanuju njeni roditelji ipak je odlučila da kaže koju reč.

- Naša komšinica je očigledno fatalna po muškarce. Znamo s kim je sve bila, da su muškarci ostavljali svoje partnerke zbog nje. Ne znam šta joj je falilo u braku sa Milošem, ali mislim da je on bio najskladniji za nju.

Kad se razvela od njega, tj. kad se pričalo da se razvodi ili šta je već bilo, nije se pojavljivala uopšte ovde, pa kad se smirila situacija, videla sam je da dolazi, a evo sad kad je opet glavna tema, nigde je nema. Ne viđamo je ovde uopšte. Mislim da joj taj mlađani momak nije baš pravi izbor, ali i ja sam grešila, pa ko sam ja da njoj nešto zameram - rekla nam je komšinica Jelisavetinih roditelja.

Pogledajte fotografije izazovne fotografije Jelisavete Orašanin:

1/11 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Printscreen Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli, Instagram/jagodenamagli

"Mali joj je promenio pogled na svet"

Na naše pitanje kako gleda na to što je novopečeni par uhvaćen u provodu, i to na rejvu, odgovorila nam je sledeće:

- Pa ona je, koliko ja znam, uvek volela da izlazi. Mislim, ja sam u godinama, ali imam Instagram i pratim je - kroz smeh nam je rekla gospođa, pa nastavila:

Pogledajte fotografije Pavla Mensura:

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur krenuo je stopama svojih slavnih roditelja Foto: Damir Dervišagić, ATA images, Nemanja Nikolić

- Videla sam i taj snimak iz provoda, po onome što sam ranije gledala na kakva mesta izlazi, ovo je sušta suprotnost. Skupe restorane i klubove zamenila je zemljom i vedrim nebom. Ona je uvek volela da bude tip-top sređena, a na onom snimku što sam videla, deluje kao da je ni to više ne zanima. Taj mali joj je izgleda promenio pogled na svet. Ne znam šta više da vam kažem, njen život, njena stvar, ne bih se ja tu puno mešala - rekla nam je komšinica i nastavila svojim putem.

Ljubav traje već godinu dana

Iako smo ostali tu još neko vreme i pitali o njoj stanovnike ulice u kojoj je Jelisaveta odrasla, niko nije bio raspoložen da nam odgovori.

Pogledajte u galeriji kraj u kom je odrasla Jelisaveta Orašanin:

1/3 Vidi galeriju Kraj u kom je odrasla Jelisaveta Orašanin Foto: Kurir

Podsetimo, kako smo već pisali, Jelisaveta je prvi put viđena u Mensurovom društvu na zatvorenoj premijeri predstave "Džepovi puni kamenja", krajem marta prošle godine, ali tada niko nije naslućivao da se između njih dešava nešto više od kolegijalnih odnosa.

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