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Istaknuta dramska umetnica Ljiljana Stjepanović rođena je u Beogradu, 15. juna 1952. godine. Njen otac Jovan, poreklom iz Slavonije, bio je zaposlen kao vojno lice. Njegovu mladost obeležile su strašne golgote Drugog svetskog rata, tokom kojih mu je stradala cela porodica, dok je sam preživeo trogodišnje zatočeništvo u zloglasnom logoru Jasenovac. On je priželjkivao da mu ćerka u budućnosti izabere profesiju ekonomiste.

Sa druge strane, majka Milojka, koja je radila kao kuvarica, imala je potpuno drugačiji senzibilitet. Za razliku od odmerenog i mirnog supruga, ona je bila izuzetno energična i sklona muzici. U njihovom domu kultura je zauzimala visoko mesto, a svedočanstvo tome bila je bogata biblioteka iz koje je otac Jovan često čitao ćerki tokom njenog detinjstva. Pored Ljiljane, supružnici su imali i sina Ljubišu, koji je dve godine stariji od glumice.

Pogledajte u galeriji kultne uloge Ljiljane Stjepanović:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stjepanović uloge Foto: Printscreen RTS, Kurir TV, Printscreen/RTS, Printscreen/Pink TV

U glumu ušla sasvim slučajno

Glumački poziv Ljiljana Stjepanović je otkrila sasvim spontano. Budući da je kao devojčica bila izrazito živahna, roditelji su odlučili da njenu energiju usmere na korisne vanskolski aktivnosti. Odveli su je na audiciju za dramsku sekciju Radio Beograda, čime su postavljeni temelji njene karijere. Radila je pod mentorstvom čuvenog Bate Miladinovića, koji je u njoj odmah prepoznao izuzetan glumački dar.

Ipak, profesionalni počeci mlade umetnice bili su praćeni brojnim preprekama. Svoj stalni angažman započela je u Pozorištu na Terazijama, čiji se repertoar dominantno bazirao na muzičkim komedijama i operetama. Iako je imala vokalne sposobnosti, rukovodiocima te kuće se nije dopadala njena specifična boja glasa, zbog čega je godinama bila potisnuta u drugi plan, tumačeći isključivo manje i neprimetne epizodne uloge. Kako bi obezbedila materijalnu egzistenciju, glumica je bez sujete prihvatala svaki ponuđeni glumački zadatak.

Pogledajte u galeriji uloge Ljiljane Stjepanović:

1/8 Vidi galeriju Ljiljana Stjepanović proslavila se u predstavi Cigani lete u nebo Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama, Pozorište na Terazijama, Miloš Kodemo

Veliki preokret i uspon na pozorišnoj sceni dogodio se sa ulogom starice Izergile u kultnoj muzičko-dramskoj predstavi "Cigani lete u nebo". Uprkos ranijim osporavanjima njenog pevanja, Ljiljana je ostvarila maestralnu ulogu koja je oduševila i kritiku i publiku, što joj je u 32. godini života donelo prestižni status prvakinje Pozorišta na Terazijama.

Rani brak, bolan razvod i borba samohrane majke

Svoj sudbinski izbor na emotivnom planu napravila je rano, udavši se u 21. godini za Bojana Repića, verujući da je reč o trajnoj bračnoj zajednici. Iz tog odnosa rođena su dvojica sinova, Igor i Vlastimir, ali je bračna sreća bila kratkog daha. Već u 27. godini glumica se suočila sa krahom braka, a taj životni period pamti kao izuzetno mučan i težak. O razlozima koji su doveli do prekida zajednice, Ljiljana Stjepanović je svojevremeno otvoreno govorila:

"Bili smo dva različita sveta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore. Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam. Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvek sam bila borac, a deca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja. Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osećala potrebu da se bilo kome pravdam."

Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

U razgovoru za magazin Story, glumica se još jednom osvrnula na traumatično životno iskustvo:

"To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi".

Nakon razvoda, iako je doživljavala nove emotivne privlačnosti, odlučila je da se više ne udaje, stavljajući dobrobit svojih sinova na prvo mesto. Njen bivši suprug Bojan Repić preminuo je pre nekoliko godina. Glumica u svojim javnim nastupima sa ponosom ističe svoju porodicu, a posebno unučad. Njena unuka Ksenija odlučila je da nastavi porodičnu tradiciju i već uspešno korača bakinim stazama baveći se glumačkim pozivom.

Pogledajte video: Ljiljana Stjepanović o zdravstvenom stanju