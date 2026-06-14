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Glumica Milena Vasić podelila je predivne utiske iz Dubrovnika na svom Instagramu, gde je prisustvovala ekskluzivnom sportskom događaju - Svetskom prvenstvu "UIM E1", poznatijem kao "Formula 1 na vodi". Tom prilikom, glumica je imala čast da se nađe u odabranom društvu i upozna jednog od najboljih tenisera svih vremena, Rafaela Nadala. Isto je uradio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Dubrovnik je ponovo bio domaćin ovog prestižnog takmičenja i centar svetskog džet-seta tokom velike finalne trke. U ovom nesvakidašnjem šampionatu učestvuje 10 timova sa ukupno 20 vozača, a posebna draž takmičenja je u tome što svaki tim obavezno ima mešovitu postavu - jednog muškog i jednog ženskog pilota koji ravnopravno dele minutažu na vodi.

Ono što ovom događaju daje neverovatan glamur jesu vlasnici timova, među kojima su planetarno popularne sportske i estradne zvezde poput Lebrona Džejmsa, Toma Brejdija, Vila Smita, Marka Entonija i Stiva Aokija.

Milena i Nadal Foto: Privatna arhiva

Susret Nadala i Milene Vasić

Naša glumica bila je specijalni gost ovog sportskog spektakla, a sam događaj i susret sa slavnim španskim teniserom ostavili su na nju veoma snažan utisak. Vidno emotivna i ispunjena pozitivnom energijom, Milena se oglasila povodom ovog nezaboravnog iskustva, a objavila je i simpatičan video.

00:11 Milena Vasić i Nadal susret Izvor: Instagram

- Voleti život znači prihvatiti ga sa svim njegovim izazovima, usponima i padovima. Kada pronađeš razlog da ceniš svaki novi dan, život postaje prilika. Živi punim srcem, budi hrabar i ne odustaj od sebe.

Zahvalna sam na prilici da budem gost na ovakvom događaju, okružena ljudima koji svojim pričama, energijom i talentom inspirišu i podsećaju koliko je važno ceniti život i svaki trenutak koji imamo. Hvala na gostoprimstvu i nezaboravnom iskustvu - napisala je glumica.

Bonus video: Milena Vasić o borama