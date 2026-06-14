Slušaj vest

U glavnom gradu Švedske, Stokholmu, upriličena je svečana proslava povodom zlatnog jubileja braka švedskog suverena, kralja Karla XVI Gustava i kraljice Silvije, koji ove godine obeležavaju pola veka zajedničkog života. Među uvaženim zvanicama i članovima evropskih dinastija, ovom istorijskom događaju prisustvovali su princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Svečanom skupu prisustvovali su i prestolonaslednik Aleksandar Drugi Karađorđević sa suprugom, princezom Katarinom.

Princeza Danica Karađorđević, princ Filip Karađorđević na proslavi 50. godina braka kralja Karla i kraljice Silvije Foto: Printscreen/Instagram/lascasasreales

Zvanični program proslave otpočeo je tradicionalnom crkvenom službom blagodarenja, Te Deum, koja je služena u Dvorskoj crkvi. Nakon verskog obreda, švedski monarsi su u Kraljevskom dvorcu organizovali svečani ručak za sve prisutne goste.

Ceremonijalna plovidba i istorijska kočija

Jedan od najupečatljivijih segmenata proslave odigrao se odmah posle oficijelnog prijema. Princ Filip i princeza Danica su se, u pratnji domaćina i ostalih plemićkih zvanica, uputili ka obali Skepsbron, gde je organizovan svečani doček kraljevskog para pre nego što su otpočeli tradicionalnu plovidbu. Kralj Karl Gustav i kraljica Silvija su se potom ukrcali na istorijsku kraljevsku barku "Vasaorden", te su uz velike ovacije okupljenog naroda zaplovili preko zaliva prema Kraljevskom Đurgordenu. Ova plovidba bila je centralni deo manifestacije kojom je proslavljeno pedeset godina njihove bračne zajednice i služenja Švedskoj.

Pogledajte kako je izgledala zlatna svadba kralja Karla i kraljice Silvije:

02:02 Zlatna svadba kralja Karla I kraljice Silvije Izvor: Kurir

Kada su stigli na odredište, kralj i kraljica su nastavili defile kroz gradske ulice, i to u identičnoj kočiji u kojoj su se vozili na dan svog venčanja 1976. godine. Svečanu povorku su duž ulica Stokholma obezbeđivali i pratili pripadnici vojske, izviđačke organizacije i vojni muzički orkestri, dok su hiljade građana aplauzima pozdravljale monarhe.

Poruka o trajnim porodičnim vrednostima

Po završetku svečanih manifestacija, princ Filip Karađorđević je podelio svoje utiske, napominjući da mu je bila izuzetna čast da bude deo ovog važnog jubileja. On je dodao da ovaj dan nosi snažnu simboliku trajnih porodičnih vrednosti, međusobnog uvažavanja i duboke privrženosti.

Ovaj veliki jubilej švedskog monarha i njegove supruge uspešno je okupio krem evropske aristokratije, čime su još jednom potvrđene duboke istorijske veze, saradnja i bliski prijateljski odnosi koji vladaju među kraljevskim domovima Evrope.

Pogledajte video: Zlatna svadba kralja Karla i kraljce Silvije