Ovo je kuća Danice Maksimović: Sva je u cveću, a od kamina će vam stati pamet (foto)
Proslavljena dramska umetnica Danica Maksimović često pruža priliku svojim pratiocima na društvenim mrežama da zavire na njeno velelepno i sa ukusom uređeno imanje koje redovno izaziva divljenje publike.
Ipak, uporedo sa uživanjem u porodičnom domu, ona javno ističe da joj najveću životnu sreću donose dostignuća njenog naslednika, cenjenog pozorišnog reditelja Miloša Lolića. Glumicu posebno ispunjava i raduje činjenica da je u međunarodnim umetničkim krugovima javnost danas često identifikuje pre svega kao njegovu majku.
Pogledajte kako izgleda kuća Danice Maksimović:
Ponos majke na inostrani uspeh sina
Ovom nesvakidašnjem i dirljivom osećaju trijumfa, Danica Maksimović je svojevremeno govorila
"Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci," rekla je Danica svojevremeno za Blic.
Ovakva priznanja u velikim evropskim kulturnim centrima zaokružila su njenu profesionalnu i ličnu sreću, stavljajući uspeh sina u sam centar njenog životnog ponosa.
Pogledajte video: Danica Maksimović o odnosu sa sinom Milošem