Ipak, uporedo sa uživanjem u porodičnom domu, ona javno ističe da joj najveću životnu sreću donose dostignuća njenog naslednika, cenjenog pozorišnog reditelja Miloša Lolića. Glumicu posebno ispunjava i raduje činjenica da je u međunarodnim umetničkim krugovima javnost danas često identifikuje pre svega kao njegovu majku.

Ponos majke na inostrani uspeh sina

"Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci," rekla je Danica svojevremeno za Blic.