Slušaj vest

Proslavljena dramska umetnica Danica Maksimović često pruža priliku svojim pratiocima na društvenim mrežama da zavire na njeno velelepno i sa ukusom uređeno imanje koje redovno izaziva divljenje publike.

Ipak, uporedo sa uživanjem u porodičnom domu, ona javno ističe da joj najveću životnu sreću donose dostignuća njenog naslednika, cenjenog pozorišnog reditelja Miloša Lolića. Glumicu posebno ispunjava i raduje činjenica da je u međunarodnim umetničkim krugovima javnost danas često identifikuje pre svega kao njegovu majku.

Pogledajte kako izgleda kuća Danice Maksimović:

Kuća Danice Maksimović Foto: Printscreen/Instagram/danymaksi

Ponos majke na inostrani uspeh sina

Ovom nesvakidašnjem i dirljivom osećaju trijumfa, Danica Maksimović je svojevremeno govorila

"Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci," rekla je Danica svojevremeno za Blic.

Danica Maksimović
Danica Maksimović Foto: Damir Dervisagic

Ovakva priznanja u velikim evropskim kulturnim centrima zaokružila su njenu profesionalnu i ličnu sreću, stavljajući uspeh sina u sam centar njenog životnog ponosa. 

Ne propustiteKulturaVojin Ćetković sa ćerkom Verom prvi put pogledao film u kom zajedno glume, evo šta kaže o glumi naslednice
Vojin Ćetković
KulturaDanica Maksimović oblivena krvlju, oko nje grobljanske sveće: Glumica podelila kadrove sa seta, od svake scene podilazi jeza (FOTO)
Danica Maksimović
Pop kultura"Pila sam litar i po vodke dnevno": Srpska glumica borila se sa alkoholizmom: "Osvestiš se kad si na ivici provalije"
danica-maksimovic.jpg
KulturaGorko se pokajala zbog uloge u srpskoj sapunici: Masa ljudi je gledala seriju na Trgu republike, a onda... "To je ružna epizoda u mom životu"
Screenshot 2024-09-24 150946.jpg

Pogledajte video: Danica Maksimović o odnosu sa sinom Milošem

01:17
Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem: Leteće tu perje da vam kažem ja! Izvor: Kurir televizija