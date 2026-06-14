Slušaj vest

Diva domaće kinematografije Mira Banjac, koja nosi titulu najstarije i jedne od najvoljenijih umetnica na našim prostorima, zakoračila je u 97. godinu. Uprkos tome što se nedavno suočila sa razarajućim porodičnim gubitkom i što su je kroz decenije pratila teška životna iskušenja, legendarna glumica ne posustaje sa radom, a njen nesalomivi optimizam nedavno je potvrdio i novi vizuelni zapis na kom pozira sa svojim zaštitnim znakom – muštiklom.

Iako je proredila pojavljivanja u javnosti, na društvenim mrežama se nedavno pojavila fotografija slavne umetnice zabeleženatokom njenog boravka u jednoj srpskoj banji. Pažnju publike odmah je privukao dobro poznati detalj, odnosno cigareta sa muštiklom koju je držala, dok su je u komentarima pratioci masovno opisivali rečima "kakva gospođa". Mira Banjac i dalje dokazuje izuzetnu profesionalnu vitalnost, te aktivno učestvuje u snimanju novih televizijskih i filmskih projekata. Ovaj podatak izaziva posebno duboko poštovanje javnosti, imajući u vidu da je pre samo godinu dana doživela najtežu ličnu tragediju kada joj je preminuo sin.

Finansijska kriza

Iza današnjeg velikog životnog iskustva ove plemenite žene stoje i izuzetno traumatične faze iz prošlosti. Tokom sedamdesetih godina dvadesetog veka, glumica je zapala u ozbiljnu finansijsku krizu i postala žrtva zelenaša.

"Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže da hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila," ispričala je glumica svojevremeno za Story.

Pogledajte fotografije Mire Banjac kroz karijeru:

1/14 Vidi galeriju Uloge Mire Banjac kroz karijeru Foto: Printskrin Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Decenije ljubavi publike i rani razvod

Ova harizmatična umetnica već generacijama uživa status miljenice domaće publike, a njen nemerljiv doprinos pozorištu i filmu nagrađen je najvišim staleškim i državnim priznanjima. Kada je reč o njenoj intimnoj istoriji, prva velika emotivna veza dogodila joj se neposredno nakon završetka studija u Novom Sadu, kada je stupila u brak sa Andrejem Jovanovićem. Iz ove zajednice rođen je njen sin Brana, a bračni odnos sa suprugom zvanično je prekinut u momentu kada je njihov dečak imao pet godina.

Pogledajte video: Mira Banjac u seriji Igra sudbine