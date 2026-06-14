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Britanska TV voditeljka i model, najpoznatija zbog rijalitija "Love Island" koji joj je doneo slavu, atraktivna Maja Jama često objavljuje fotografije u bikini izdanjima.

Sada je sa fanovima podelila detalje sa odmora, a pojedini kadrovi privukli su ogromnu pažnju javnosti te su fotografije postale viralne.

Fotografije Maje Jame uvek privlače pažnju:

1/4 Vidi galeriju Maja Jama Foto: Printscreen/Instagram/MayaJama

Ona je sada objavila niz fotografija i na jednoj je pokazala kako se ludo zabavlja. U jednom kadru se zavodljivo grli i ljubi sa drugaricom, a na to baš niko nije ostao imun.

Maja je objavila svoje izazovne fotografije nakon što je prekinula ćutanje o raskidu sa Rubenom Dijasom (29), poručivši: „Ja sam devojka koja ide na sve ili ništa... Voleću glasno ili nikako“.

Maja Jama i Ruben Dijaz Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Ova lepotica je u aprilu stavila tačku na svoju osamnaestomesečnu vezu sa Rubenom.

„Istina je da nas, čak i kada sam pokušavala da zadržim svoje veze u privatnosti, fotografišu u svakom slučaju. Ja sam devojka koja ide na sve ili ništa, ne viđam se s ljudima neobavezno, tako da – da, voleću glasno ili nikako, a ako se završi, završilo se. Davno sam odlučila da odluke o privatnom životu ne donosim na osnovu javnog mnjenja.“