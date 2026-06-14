Slušaj vest

Krajem osamdesetih, Rob Lou je bio na vrhuncu slave kao član takozvanog „Brat Pack-a“ (grupe mladih, ultra-popularnih holivudskih glumaca). Važio je za vrhunskog tinejdžerskog idola i seks-simbol.



U julu 1988. godine, Lou je boravio u Atlanti kako bi učestvovao u političkoj kampanji Demokratske nacionalne konvencije, podržavajući kandidata Majkla Dukakisa. Jedne večeri je izašao u lokalni noćni klub pod nazivom Club Rio, gde je upoznao dve devojke.

Rob Lou Foto: AP / Jordan Strauss

Otišli su u njegovu hotelsku sobu, gde je Lou svojom video-kamerom snimio intimni odnos sa njima.

Problem sa godinama i krađa snimka

Nakon što su devojke otišle, ispostavilo se da su sa sobom ponele (ukrale) video-kasetu. Prava drama je nastala sledeće godine (1989), kada je majka jedne od devojaka otkrila snimak i podnela tužbu protiv glumca.

Ispostavilo se da je jedna devojka imala 22 godine, dok je druga imala samo 16 godina.

Prema tadašnjim zakonima države Džordžije, minimalna starosna granica za seksualni odnos bila je 14 godina (tako da sam čin nije bio ilegalan). Međutim, savezni zakon je propisivao da je 18 godina minimum za učešće u bilo kakvom snimanju eksplicitnog sadržaja.

Glumac je tvrdio da nije imao pojma koliko devojka ima godina i da je ona imala lažnu ličnu kartu kako bi ušla u noćni klub.

Foto: GARRETT PRESS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Priznao krivicu kako bi izbegao suđenje

Kako bi izbegao suđenje i zatvor, Lou je postigao vansudsku nagodbu i odradio 20 sati društveno-korisnog rada u Dečjoj bolnici u Majamiju.

Međutim, snimak je nekako završio u rukama porno-magnata Ala Goldstina, koji je počeo komercijalno da ga distribuira i prodaje za 25 dolara po kaseti. To je bio prvi put u istoriji da je "kućni snimak" jedne holivudske zvezde postao masovno dostupan javnosti.

Holivud ga je momentalno stavio na crnu listu. Ozbiljne filmske uloge su presušile, a imidž „zlatnog dečka“ je bio uništen.

Preokret, otrežnjenje i povratak

Zanimljivo je da je ovaj skandal, prema glumčevim rečima, bio „šamar koji mu je spasio život“. Lou je u to vreme patio od teške zavisnosti od alkohola i vodio je destruktivan život pun divljih žurki.

Dve godine nakon skandala, 1990. godine, prijavio se na rehabilitaciju. Od tada pa sve do danas (već više od 35 godina), Rob Lou je potpuno trezan i vodi zdrav život.

Rob Lou Foto: JimmyKimmelLive/youtube

Povratak u Holivud

Umesto da se sakrije, počeo je da prihvata komične uloge i šalio se na sopstveni račun (čak je vodio emisiju Saturday Night Live gde je ismevao svoj skandal). Pravi glumački preporod doživeo je krajem devedesetih i tokom dvehiljaditih ulogama u hit serijama kao što su Zapadno krilo (The West Wing) i Parkovi i rekreacija (Parks and Recreation).

Drugi skandal: Drama sa dadiljama (2008)

Dvadeset godina nakon prve afere, Rob Lou se ponovo našao u medijskom centru zbog pravnog rata sa bivšim zaposlenima.

U aprilu 2008. godine, glumac i njegova supruga Šeril (sa kojom je u braku od 1991.) podneli su preventivne tužbe protiv svojih bivših dadilja i kuvara. Lou ih je optužio za:

Pokušaj iznude novca (tražile su milion dolara da ne idu u medije).

Kršenje ugovora o povredljivosti i širenje gnusnih laži.

Jedna od dadilja, Džesika Gibson (tada 24 godine), uzvratila je kontratužbom optužujući glumca za seksualno uznemiravanje, tvrdeći da joj je slao neprimerene signale i dodirivao je tokom sedam godina rada za porodicu. Druga dadilja je tvrdila da je imala aferu sa njim, dok je kuvar optužen da je krao lekove na recept i imao odnose u krevetu glumca dok porodica nije bila tu.

Nakon godinu dana teškog povlačenja po medijima i sudovima, u maju 2009. godine sve tužbe su zvanično odbačene. Advokati obe strane su potpisali sporazum o povlačenju optužbi, a javnost je pretpostavila da je i ovde pala vansudska nagodba u tišini. Glumac je uspeo da sačuva brak i javnu reputaciju koja je ovog puta ostala neoštećena.