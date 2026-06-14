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Glumac Piter Hepelvajt umro je u 59. godini. Publika u Srbiji imala je prilike da ga gleda u čuvenoj seriji "Mućke".

Izrazi saučešća i počasti za glumca pristižu od trenutka kada je objavljeno da je Piter preminuo u subotu. Uzrok njegove smrti trenutno nije poznat, a iza sebe je ostavio troje odrasle dece.

Potvrđujući njegovu smrt, glumačka agencija „Apollo Artist Management“ podelila je saopštenje na svom zvaničnom Instagram nalogu.

U objavi je stajalo: „Slomljeno nam je srce što moramo da podelimo tužnu vest da je naš divni klijent i prijatelj, Piter Hepelvajt, preminuo juče. Piter je bio izuzetno talentovan glumac, reditelj, učitelj i mentor, sa toplinom i velikodušnošću koje su prevazilazile sam rad. Unosio je humor, srce i potpunu posvećenost u sve što je radio, i imao je onu retku sposobnost da učini da se ljudi osećaju primećeno, podržano i bolje samo zato što su ga poznavali. Karijera ga je vodila kroz televiziju, pozorište i film, ali njegov uticaj je bio mnogo veći od same liste uloga. Piter je davao tako mnogo drugim izvođačima, posebno mladim glumcima koji su tek pronalazili svoje samopouzdanje i svoj glas. Duboko mu je bilo stalo, radio je neumorno i ostavio trag na svakoga ko je imao sreće da mu se put ukrsti sa njegovim. Osećamo se neverovatno ponosno što smo ga zastupali. Naše misli i ljubav su sa Piterovom porodicom, prijateljima, studentima, kolegama i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru, Pite. Veoma ćeš nam nedostajati.“

Piterova ćerka, Džordžija Hjuor-Hepelvajt, takođe je odala počast svom pokojnom ocu.

U njenoj objavi je pisalo: „Nakon neverovatne borbe, naš epski tata, Piter Hepelvajt, preminuo je mirno juče, držeći nas za ruke. Svako ko poznaje tatu znaće da je to čovek koji nikada nije odustajao, duboko je voleo i jednostavno se nije plašio da apsolutno sve radi do samog maksimuma. Njegov život je bio skraćen, ali neizmerno ispunjen ljubavlju, strašću i odlučnošću koju ćemo uvek nositi sa sobom. Još uvek smo u šoku, pa vas molimo za razumevanje ako se osećamo previše preplavljeno da bismo sada odgovarali na bilo šta, ali molimo vas da nas ne žalite zbog našeg gubitka. Više smo nego srećni što smo imali Pitera Hepelvajta za tatu – molimo vas, samo podelite neku priču o njemu, nešto po čemu ćete ga pamtiti, nešto čemu možemo da se nasmejemo.“