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Niki Minaž i Kenet Peti odlučno demantuju glasine o raskidu, novi video-snimak prikazuje par kako opušteno uživa na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Niki Minaž i Kenet Peti Foto: Dexter Phillip via MoPho for London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reperka je podelila objavu na kojoj se smeši sa svojim malim sinom, koga zovu Papa Ber (Tata Medved), a kojeg je dobila sa Petijem, unutar MetLajf stadiona gde su Brazil i Maroko odmerili snage u meču Svetskog prvenstva. U jednom trenutku, kamera se okreće i prikazuje Petija kako stoji na malom stepeništu u njihovoj VIP loži. Iako se na snimku ne vidi razmenjivanje nežnosti, jasno je da su Niki i Kenet i dalje zajedno.

Kao što je poznato, mesecima su kružile burne spekulacije o tome da je par raskinuo. Međutim, par nikada nije potvrdio te priče, a sada se čini da su sve to bile obične izmišljotine.

Što se tiče Petija, on je registrovani seksualni prestupnik koji je 1995. godine osuđen za pokušaj silovanja 16-godišnje devojke.

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