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Dramska umetnica Jelisaveta Orašanin okončala je bračnu zajednicu sa bivšim košarkaškim asom Milošem Teodosićem, dok mediji uveliko prenose spekulacije da je navodno pronašla novu emotivnu sreću pored mlađeg kolege Pavla Mensura. Iako su detalji o njenom odnosu sa bivšim suprugom i dalje u centru pažnje javnosti, glumica je ranije u više navrata otvoreno i bez ustručavanja iznosila detalje o porodičnom životu i njihovim naslednicima.

Različiti karakteri ćerke i sina

O specifičnostima odrastanja svojih mališana i njihovim potpuno suprotnim naravima, Jelisaveta je svojevremeno dala iskrenu izjavu.

Pogledajte fotografije Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

"Decu volim isto, ali drugačiji su karakterom, Petra je meni kao drugarica: "Nemoj da me grliš, nemoj...", taktilnost joj malo manjka, a Bogdan bi sada tebi pritrčao u zagrljaj. Bogdan je mazniji, pa onda samim tim i mnogo više emocija ispoljavate. Ali, niko ne može da me nasmeje kao Petra, to potpisujem, duhovita je strašno. Ona je hrabrica, sećam se upadne u bazen, mi je bukvalno za kosu izvadimo, i ona opet, dok je Bogdan. Ja uopšte nisam imala boju napred, samo na leđima od male koale koja neće da se odvoji od mene. Kao, vidi kakva ti je boja, vidi kako su ti crna leđa. Drugačiji su, ali volim ih isto," rekla je glumica svojevremeno za Blic.

Tom prilikom, glumica je naglasila da joj je uloga majke na prvom mestu i da se maksimalno trudi da im obezbedi bezbrižne dane.

"Trudim se da budem tu za njih uvek i da im detinjstvo činim zabavnim," dodala je.

Razmirice u parku oko vaspitanja

U nastavku tog razgovora, Jelisaveta se kroz osmeh osvrnula na sopstvene roditeljske metode i otkrila zbog čega joj je nekadašnji partner upućivao prigovore tokom zajedničkih porodičnih izlazaka:

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Ja sam od onih roditelja koji se spuštaju sa decom niz tobogan i takmičim se sa njima. Nekada ih pustim, nekada ne, onda Miloš kaže: "Da li je moguće da im to radiš?". Pa, neka malo. Bude: "Hajde, stigni me!". U parku sam najaktivinija i normalno da hoće da budu sa mnom kada ih najbolje zabavljam," rekla je Jelisaveta.

Pogled iz komšiluka na krah braka

Sa druge strane, o prirodi odnosa poznatog para progovorila je i jedna od stanarki iz njihovog neposrednog okruženja, iznoseći svoja zapažanja o bračnoj dinamici bivših supružnika:

"Šta da vam kažem, meni su oni oduvek delovali pomalo udaljeno. Kao da među njima nikada nije bilo prave hemije. On je bio povučen i zatvoren, ona rezervisana," rekla je komšinica za Informer.

Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli

Ova komšinica je dodala da je razlaz među javnim ličnostima bio potpuno očekivan rasplet, uprkos tome što su ostavljali utisak uzornih i korektnih stanara.

"Sve je to delovalo više kao navika nego kao ljubav. Ipak, imaju divnu decu, zaista lepo vaspitanu, i kao komšije su uvek bili korektni. Ali iskreno, mislim da je razvod bio samo pitanje trenutka," dodala je.

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