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Sud u Oslu izrekao je osuđujuću presudu Marijusu Borgu Hoibiju, sinu norveške prestolonaslednice Mete-Marit, proglasivši ga krivim za krivično delo silovanja, zbog čega mu je odmerena zatvorska kazna u trajanju od četiri godine. Dvadesetdevetogodišnji član kraljevske porodice osuđen je po dve tačke optužnice koje se odnose na seksualno nasilje, a tereti se i za nasilje u porodici usmereno protiv nekadašnje emotivne partnerke, upućivanje opasnih pretnji, kao i za kršenje saobraćajnih propisa, prenosi list Daily Mail.

Pogledajte u galeriji fotografije Marijusa Borga Hoibija:

1/8 Vidi galeriju Marijus Borg Hojbi Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sa druge strane, sudsko veće ga je oslobodilo odgovornosti za još dva navodna slučaja silovanja. Izrečena kazna je primetno blaža u odnosu na predlog tužilaštva, koje je zahtevalo sankciju od sedam godina i sedam meseci robije, a osuđeni Hoibi i dalje ima zakonsku mogućnost da uloži žalbu na ovu odluku.

Sedmonedeljni proces pod lupom javnosti

Presuda je epilog maratonskog i medijski izuzetno ispraćenog sudskog procesa koji je trajao sedam nedelja i koji je bio u fokusu norveške javnosti. Tokom suđenja otkriveni su kontroverzni detalji o optuženom, uključujući njegovu ozbiljnu zavisnost od narkotika, postojanje video-zapisa seksualnih odnosa koje je sam snimao, dok je u dokazni materijal uvršteno i preko 800 telefonskih poruka. Među predočenim informacijama našao se i podatak da se jedno od silovanja odigralo u podrumskim prostorijama rezidencije samog prestolonaslednika.

Marijus Borg Hojbi Foto: printscreen/youtube/Royal Rundown

Detalji optužnice i izricanje presude

Marijus Borg Hoibi nije lično prisustvovao sednici na kojoj se čitala presuda, već je tok suđenja pratio posredstvom video-veze. Reč je o sinu kojeg je princeza Mete-Marit dobila u ranoj mladosti, pre nego što se 2001. godine udala za prestolonaslednika Hokona. On se prvobitno suočavao sa izuzetno obimnom optužnicom od čak 40 tačaka, za koje je, prema norveškom zakonodavstvu, bila zaprećena maksimalna zatvorska kazna do 16 godina.

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