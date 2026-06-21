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Predstavljamo vam deset najneverovatnijih parova među zvezdama za koje verovatno nikada ranije niste čuli. Ili možda jeste, ali ste odmah potpuno odbacili tu pomisao jer se činilo čudnim i malo verovatnim.

Mišel Rodrigez i Kara Delevinj

Kara Delevinj Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia



Postalo je toliko ozbiljno da se pričalo o zajedničkom životu nakon šest meseci veze. Da, bilo je kratkog veka i veoma turbulentno. Ali leto posle toga? Pa, Rodrigez je uživala u letnjoj avanturi sa Zakom Efronom! Opet, nešto za šta nismo bili spremni.

Mišel Rodrigez Foto: Profimedia

Šaja Labaf i Hilari Duf

Šaja LaBaf Foto: Lowkey Films - Featuristic Films / AFP / Profimedia



Glumac Šaja Labaf jednom je ispričao o ovom sastanku koji je imao sa Hilari Daf. Ipak, nije otkrio mnogo, samo deo u kojem ju je izveo na sastanak i da je bio loš do te mere da je verovatno bio i najgori koji je iko od njih ikada imao.

Hilari Daf Foto: Profimedia

Selena Gomez i Nik Džonas

Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026 Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia



Na jednom od njihovih odmora, Selena je izašla sa Nikom Džonasom, verovatno da bi mogli da prave društvo Tejlor Svift i Džo Džonasu. U svakom slučaju, to je definitivno bila greška.

Nik Džonas Foto: Profimedia

Kim Kardašijan i Nik Kenon

Kim Kardašijan Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Pre Kanjea,Kim Kardašijan je bacila oko na Nika, ali se to na kraju brzo završilo kada ju je zadesila afera sa bivšim reperom i porno snimak 2003. godine, a Nik je morao da raskine sa njom.

Nik Kenon Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

Džastin Timberlejk i Fergi

Džastin Timberlejk Foto: Profimedia

Pre nego što je Džastin Timberlejk upoznao Britni Spirs i sa njom uplovio u vezu, imao je šemu sa Fergi, koja je tada imala 23 godine. Fergi je otkrila da odnos između nje i Timberlejka nije bio ozbiljan.

Fergi Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rajan Gosling i Sandra Bulok

Rajan Gosling Foto: Greg Allen / Alamy / Profimedia



Rajan Gosling iSandra Buloksu imali priliku da se upoznaju i zaljube za vreme snimanja filma 2002. godine. Uprkos njihovoj 16-godišnjoj razlici u godinama, uspeli su da održe svoju vezu sve dok Gosling nije napustio Sandru.

Sandra Bulok Foto: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Madona i Majkl Džekson

Madona sa dečkom u gej klubu Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Da li ste znali da je postojalo vreme kada je Madona zvala Majkla Džeksona da joj bude pratilac na dodeli Oskara? Navodno

Navodno, Madona je poljubila Majkla na kraju večeri. Zatim je 2018. objavila njihovu fotografiju zajedno sa natpisom: „Najbolji sastanak ikada!“

Majkl Džekson Foto: f84 / Zuma Press / Profimedia

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kim Kardašijan