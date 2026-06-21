Oni su bili u vezi i krili su to kao zmija noge: Za ove ljubavne parove sigurno nikad niste čuli!
Predstavljamo vam deset najneverovatnijih parova među zvezdama za koje verovatno nikada ranije niste čuli. Ili možda jeste, ali ste odmah potpuno odbacili tu pomisao jer se činilo čudnim i malo verovatnim.
Mišel Rodrigez i Kara Delevinj
Postalo je toliko ozbiljno da se pričalo o zajedničkom životu nakon šest meseci veze. Da, bilo je kratkog veka i veoma turbulentno. Ali leto posle toga? Pa, Rodrigez je uživala u letnjoj avanturi sa Zakom Efronom! Opet, nešto za šta nismo bili spremni.
Šaja Labaf i Hilari Duf
Glumac Šaja Labaf jednom je ispričao o ovom sastanku koji je imao sa Hilari Daf. Ipak, nije otkrio mnogo, samo deo u kojem ju je izveo na sastanak i da je bio loš do te mere da je verovatno bio i najgori koji je iko od njih ikada imao.
Selena Gomez i Nik Džonas
Na jednom od njihovih odmora, Selena je izašla sa Nikom Džonasom, verovatno da bi mogli da prave društvo Tejlor Svift i Džo Džonasu. U svakom slučaju, to je definitivno bila greška.
Kim Kardašijan i Nik Kenon
Pre Kanjea,Kim Kardašijan je bacila oko na Nika, ali se to na kraju brzo završilo kada ju je zadesila afera sa bivšim reperom i porno snimak 2003. godine, a Nik je morao da raskine sa njom.
Džastin Timberlejk i Fergi
Pre nego što je Džastin Timberlejk upoznao Britni Spirs i sa njom uplovio u vezu, imao je šemu sa Fergi, koja je tada imala 23 godine. Fergi je otkrila da odnos između nje i Timberlejka nije bio ozbiljan.
Rajan Gosling i Sandra Bulok
Rajan Gosling iSandra Buloksu imali priliku da se upoznaju i zaljube za vreme snimanja filma 2002. godine. Uprkos njihovoj 16-godišnjoj razlici u godinama, uspeli su da održe svoju vezu sve dok Gosling nije napustio Sandru.
Madona i Majkl Džekson
Da li ste znali da je postojalo vreme kada je Madona zvala Majkla Džeksona da joj bude pratilac na dodeli Oskara? Navodno
Navodno, Madona je poljubila Majkla na kraju večeri. Zatim je 2018. objavila njihovu fotografiju zajedno sa natpisom: „Najbolji sastanak ikada!“
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kim Kardašijan