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Američki pevač, tekstopisac i producent Oliver Tri poginuo je u sudaru dva helikoptera u Rio de Žaneiru. Muzičar, prepoznatljiv po neobičnom imidžu i pesmama „Life Goes On“, „Miss You“ i „When I’m Down“, imao je 32 godine.

Nesreća se dogodila u nedelju, 14. juna, u jutarnjim časovima, u naselju Rekreio dos Bandeirantes, u zapadnom delu Rio de Žaneira. Brazilska policija potvrdila je da je Oliver Tri bio među šest osoba koje su izgubile život.

Dva helikoptera sudarila se u vazduhu

Oliver Tri Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Prema dosadašnjim informacijama, dve letelice sudarile su se tokom leta, nakon čega su pale na parking na kojem su bila parkirana električna vozila. Jedan od helikoptera se pri udaru zapalio, a vatra je zahvatila veći broj automobila.

Pet osoba nalazilo se u jednom helikopteru, dok je u drugoj letelici bio samo pilot. U nesreći nije bilo preživelih, a uzrok sudara još nije utvrđen. Istragu vodi brazilski Centar za istraživanje i sprečavanje vazduhoplovnih nesreća.

Oliver Tri je neposredno pre tragedije boravio u Brazilu, odakle je na društvenim mrežama objavljivao fotografije i snimke. U Sao Paulu je nastupio 6. juna, u okviru turneje posvećene njegovom četvrtom studijskom albumu „Love You Madly, Hate You Badly“.

Od elektronske muzike do svetske popularnosti

Oliver Tri Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP / Profimedia

Tri je karijeru započeo na području San Franciska, gde je stvarao elektronsku muziku i nastupao pod umetničkim imenom Tree. Prvi EP „Demons“ objavio je 2013. godine za izdavačku kuću R&S Records.

Širu pažnju publike privukao je 2016. godine, kada je sa producentom Vitanom objavio pesmu „When I’m Down“. Ubrzo je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Atlantik rekords i objavio numeru „Welcome to LA“.

Važan trenutak u njegovoj karijeri bilo je izdanje „Alien Boy“ iz 2018. godine. Spot za pesme „All That“ i „Alien Boy“, koji je sam napisao i režirao, ostvario je desetine miliona pregleda i predstavio široj publici njegov prepoznatljiv spoj muzike, humora i neobične vizuelne estetike.

Video: In memoriam Milan Laća Radulović