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Glumica Jelena Jovičić ne krije da je u njenom emotivnom životu počelo jedno mirnije i srećnije poglavlje. Posle dva braka koja su završena razvodom, ponovo je pronašla partnera sa kojim želi da gradi budućnost, a mogućnost trećeg venčanja više ne isključuje.

Njihov odnos, kako je ispričala, odavno je prerastao okvire obične veze. Zajednički život, svakodnevni planovi i veliki projekat kojem su bili posvećeni tokom prethodne godine učinili su da se već oseća kao da je u braku.

Jelena kaže da poznaje Lepu Brenu Foto: Dalibor Tonković Pozorište na Terazijama

Kuća na selu bila je njihova velika želja

Jelena i njen izabranik povezali su se i oko želje da naprave dom daleko od gradske gužve. San o kući na selu uspeli su da pretvore u stvarnost, a glumica je sada otkrila da je gradnja završena.

Govoreći o budućnosti njihove veze, priznala je da razmišlja i o venčanju.

Jelena Jovičić Foto: Kurir Televizija

„U ozbiljnoj sam vezi, kao u braku. Planiram, iskreno. Uživamo svaki dan u svemu. Zajedno radimo na toj kući na selu, to nam je zajednički plan bio. Oboma nam je bio san da napravimo kuću na selu i sada je tačno godinu dana kako smo počeli da je zidamo, kuća je završena“, rekla je glumica u emisiji „Emotivno sa Drinom“.

Iako nije govorila o datumu, mestu niti drugim detaljima ceremonije, jasno je stavila do znanja da svoju sadašnju vezu vidi kao trajnu zajednicu.

O ljubavi govori bez ustručavanja

Poznata glumica ni ranije nije skrivala koliko je zadovoljna pored novog partnera. Smatra da ljudi često izbegavaju da javno pokažu osećanja, dok ona nema problem da govori o lepim trenucima iz svog života.

Jelena Jovičić Foto: Printskrin/Instagram

Kako je objasnila, deljenjem sopstvene sreće želi da podseti druge da za ljubav i novi početak ne postoji pogrešno vreme.

„Mislim da je danas ljude sramota da iskažu emocije i da pričaju o njima. Mene nikad nije bila sramota da priznam nešto lepo. Kako u poslu, i u prijateljstvu, tako i u tim nekim partnerskim odnosima. Volim da podelim nešto lepo, da dam ljudima motivaciju. Nikad nije kasno da čovek bude srećan. Ja stalno to napominjem. Eto, ja sad punim 49, ali se ne osećam tako, već kao da imam 29“, rekla je Jelena kroz smeh.

Prethodni brakovi nisu joj oduzeli veru u ljubav

Jelena Jovičić iza sebe ima dva braka. Sa drugim suprugom Sašom Vujisićem provela je sedam godina, posle čega su odlučili da se raziđu i nastave odvojenim putevima.

Video: Jelena Jovičić je zaštitno lice Pozorišta na Terazijama