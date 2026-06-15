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Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: Printscreen/Instagram

Jelisaveta je govorila da su pronašli meru u odnosu

Glumica je svojevremeno govorila da ona i Miloš nemaju ozbiljne bračne probleme, kao i da su tokom zajedničkog života naučili koje granice ne bi trebalo da prelaze.

Pogledajte u galerji njihove retke zajedničke momente:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

– Ovo zvuči kao nameštaljka, ali mi nemamo bračne nesuglasice. Moja drugarica kada izađemo u grad, ja se non-stop kuckam sa Milošem i onda recimo kuma kaže: "Jao i Miloš je večeras sa nama". Tako da mi stvarno nemamo to ili smo se prosto upoznali u trenutku kada smo zreli ljudi. U početku se ispipavaju granice dokle ja mogu da se ljutim, ili dokle on može da se ljuti, prosto smo shvatili gde su te granice, ne prelazimo ih. Mera je mama, mera za sve - kaže Jelisaveta.

Romansa sa 11 godina mlađim?

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin u kupaćem:

1/12 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Jelisaveta je navodno već nekoliko meseci bliska sa Pavlom Mensurom. Njih dvoje poznaju se godinama, a sada se tvrdi da je nekadašnje prijateljstvo preraslo u emotivni odnos.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Dodatnu pažnju izazvali su njihovi zajednički izlasci i snimci na kojima deluju prisno. Ipak, ni Jelisaveta ni Pavle do sada nisu potvrdili da su u vezi, pa sve tvrdnje o njihovoj romansi treba posmatrati kao medijske navode, a ne kao zvanično potvrđenu informaciju.

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