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Glumica Džejn Simor, koju publika pamti kao Bondovu devojku i zvezdu serije „Doktorka Kvin“, verila se za muzičara i nekadašnjeg lekara hitne pomoći Džona Zambetija. Par je srećnu vest potvrdio nakon gotovo tri godine veze, a detalji njihove prosidbe pokazali su da ni najromantičniji trenuci ne moraju uvek da izgledaju kao scena iz filma.

Zambeti je svoju izabranicu zaprosio na Dan zaljubljenih u njihovom domu u Malibuu. Iako je sve zamislio kao intiman i emotivan trenutak, veridba je ubrzo poprimila potpuno neočekivan i komičan tok.

Džejn Simor i njen verenik Džon Zambeti Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

Prsten mu ispao, pa ostao zaglavljen ispod kreveta

Govoreći o novom životnom poglavlju, Džejn je sa osmehom otkrila da je neko odlučio da sa njom provede ostatak života.

- Neko je odlučio da želi sa mnom da provede ostatak života – izjavila je glumica.

Njen verenik objasnio je da mu je bilo važno da njihov odnos dobije i zvaničnu potvrdu, jer sebe smatra čovekom tradicionalnih shvatanja.

- Ja sam čovek starog kova, ne volim izraz „partner“ – rekao je Zambeti.

Ipak, njegov plan nije protekao sasvim glatko. Kada je kleknuo i otvorio kutijicu, prsten je ispao i završio ispod kreveta. Zambeti je krenuo za njim, ali je ubrzo shvatio da ne može sam da se izvuče.

Džejn Simor i njen verenik Džon Zambeti Foto: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia

- Spustio sam se na kolena, ali kada sam otvorio kutijicu, prsten je ispao i završio ispod kreveta. Morao sam da se zavučem ispod kreveta da ga pronađem, a onda nisam mogao da izađem. Džejn je morala da me izvlači - ispričao je kroz smeh.

Glumica je potom otkrila još jedan detalj zbog kojeg je čitava situacija bila još neobičnija.

- A pritom nismo imali odeću na sebi – dodala je Džejn.

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