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Rod Stjuart našao se na meti nezadovoljnih obožavalaca nakon što se pojavio na utakmici Svetskog prvenstva između Škotske i Haitija, manje od 24 sata pošto je zbog zdravstvenih problema otkazao koncert u Kaliforniji.

Legendarni britanski muzičar doputovao je u Boston privatnim avionom, a društvo su mu pravili sinovi Lijam i Alister. Snimak njihovog putovanja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama, gde su brojni korisnici postavili isto pitanje – kako je pevač dovoljno dobro da preleti zemlju i prisustvuje fudbalskoj utakmici, ali ne i da održi nastup za publiku koja ga je čekala.

Foto: Petar Aleksić

Koncert otkazan samo 40 minuta pre početka

Stjuart je u petak, 12. juna, trebalo da nastupi u amfiteatru „North Island Credit Union“ u Čula Visti, nedaleko od San Dijega. Međutim, publika je svega 40 minuta pre početka obaveštena da koncerta neće biti.

Njegov tim saopštio je da je pevaču dijagnostikovana akutna infekcija gornjih disajnih puteva, koja je prouzrokovala laringitis. Navedeno je i da je Stjuart stigao na mesto održavanja koncerta i pokušao da se pripremi za nastup, ali mu je lekar savetovao da ne izlazi na scenu.

Foto: Denise Truscello

„Sa velikim žaljenjem, Rod Stjuart morao je da otkaže večerašnji nastup u Čula Visti. Doputovao je na lokaciju i učinio sve kako bi nastupio, ali prema savetu lekara večeras nije u mogućnosti da izađe na scenu“, navedeno je u saopštenju.

Pevač se potom lično obratio publici, objavivši fotografiju iz praznog amfiteatra dok je ekipa već uklanjala scenografiju.

„Evo me u prelepoj Čula Visti, dok se bina iza mene rasklapa. Posle terapije osećam se mnogo bolje, ali moj glas nije. Veoma sam razočaran i iskreno se izvinjavam zbog neprijatnosti koje sam priredio svojim obožavaocima. Učinio sam sve što sam mogao da se koncert održi, ali, nažalost, to nije bilo moguće. Daću sve od sebe da pronađemo novi termin“, poručio je Stjuart.

Već narednog dana poleteo za Boston

Rod Stjuart na utakmici Škotske nakon otkazanog koncerta zbog bolesti Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Samo dan kasnije, Stjuart je objavio snimak iz privatnog aviona kojim je sa sinovima putovao u Boston. Pevač nije skrivao uzbuđenje zbog povratka škotske reprezentacije na Svetsko prvenstvo posle 28 godina.

„Evo nas, letimo za Boston da gledamo Škotsku na Svetskom prvenstvu. Prošlo je 28 godina. Ovoj deci sam pričao o tome, ali oni nikada nisu bili. Ja sam bio na sedam svetskih prvenstava“, rekao je Stjuart.

Muzičar je kasnije fotografisan na tribinama stadiona u Foksborou, gde je bodrio Škotsku protiv Haitija. Njegovo dobro raspoloženje nije promaklo publici koja je prethodne večeri ostala bez koncerta.

Video: Zavirite na koncert Roda Stjuarta