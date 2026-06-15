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Svečano obeležavanje zlatne svadbe švedskog kraljevskog para proteklo je u znaku emocija, osmeha i uspomena, ali i jednog neplaniranog trenutka koji je privukao pažnju prisutnih. Karl XVI Gustaf i Silvia od Švedske proslavili su 50 godina braka, okruženi članovima porodice, prijateljima i brojnim zvanicama.

Zanimljiv peh

Međutim, tokom ceremonije dogodio se mali peh koji nije promakao oku našeg reportera. Vidno raspoložen i nasmejan, kralj Karl XVI Gustav u jednom trenutku omašio je stepenik dok se kretao ka mestu predviđenom za zvanično fotografisanje. Izgubio je ravnotežu i nakratko delovalo je da bi mogao da padne.

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Kralj Čarls omašio stepenik Izvor: Kurir

Na sreću, kraljica Silvija reagovala je munjevito. Čvrsto ga je uhvatila za ruku i zadržala, sprečivši nezgodu pred brojnim gostima i kamerama. Nakon kratkog iznenađenja, kraljevski par se nasmejao, a prisutni su njihov gest propratili aplauzom.

Sve u znaku ljubavi

Kralj Gustav i kraljica Silvija napravili feštu za pamćenje Foto: JONAS EKSTROMER / AFP / Profimedia, Jonas Ekströmer/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Reuters

Ovaj simpatičan trenutak samo je dodatno istakao bliskost i povezanost supružnika koji već pet decenija dele životne radosti i izazove. Mnogi su upravo u ovoj situaciji videli simbol njihove dugogodišnje ljubavi kada jedan posrne, drugi je tu da pruži podršku.

Iako je nezgoda mogla da pokvari svečani trenutak, pretvorila se u jednu od najlepših scena jubileja. Kralj je brzo nastavio program, a dobro raspoloženje nije ga napuštalo do kraja proslave. Zlatna svadba kralja Karla XVI Gustava i kraljice Silvije tako će ostati upamćena ne samo po velikom jubileju, već i po dirljivom trenutku koji je pokazao da su, i posle 50 godina braka, jedno drugom najveći oslonac.

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U gostima kod Harisa Džinovića Izvor: Kurir televizija