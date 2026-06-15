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Poznati latino pevač Riki Martin trenutno boravi u Beogradu, gde u potpunom miru i bez velike pompe uživa u obilasku prestonice. Svetska muzička zvezda u Srbiju je stigla u društvu svoje dece, zbog koncerta koji će biti održan 16. juna na jubilarnom petom Belgrade river festu. Sudeći po detaljima sa beogradskih ulica, glavni grad naše zemlje ga je potpuno oduševio.

Porodični obilazak u potpunom miru

Kralj latino popa odlučio je da slobodno vreme provede u opuštenom razgledanju Beograda zajedno sa svojom porodicom – ćerkom, sinom i dvojicom blizanaca. Za razliku od mnogih svetskih zvezda koje zahtevaju jake mere obezbeđenja, Riki Martin je viđen kako u potpunom miru i odličnom raspoloženju uživa u duhu i arhitekturi grada.

1/5 Vidi galeriju Riki Martin Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prolaznici koji su imali sreće da ga sretnu na ulici ostali su u potpunom šoku, ne verujući da pred njima stoji jedan od najpoznatijih pevača današnjice, koji se ponašao kao i svaki drugi turista.

Nerazdvojan od mlađe ćerke

Oni koji su svedočili njegovoj šetnji prestonicom posebno ističu jedan predivan detalj – Riki se doslovno ne razdvaja od svoje mlađe ćerke. Devojčica ga prati u stopu, a pevač joj s osmehom posvećuje punu pažnju, pokazujući koliko uživa u ulozi brižnog oca. Gde god da se pojave, njih dvoje su glavna atrakcija, a pevač ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa njom.

1/6 Vidi galeriju Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025 Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Autentični suveniri: Šajkača i srpska zastava

Najzanimljivija anegdota sa njegovog obilaska dogodila se u samom srcu grada. Kako prenose očevici, pevač je u jednom trenutku iznenada zatražio od svog vozača da zaustavi automobil u blizini Knez Mihailove ulice.

Razlog za ovo neplanirano zaustavljanje oduševio je sve prisutne – Riki je poželeo da ponese autentične uspomene iz naše zemlje, te je tom prilikom kupio tradicionalnu srpsku šajkaču i zastavu Srbije.

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