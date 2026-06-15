Nikos Vertis ponovo u Srbiji: "Koncert sa 20 muzičara san je svakog umetnika"
Nikos Vertis, jedna od najvećih zvezda grčke muzičke scene, doputovao je u Beograd. On je u Srbiju stigao redovnim letom iz Atine. Pevač u sredu nastupa na 5. Belgrejd river festu.
Na istom mestu dan kasnije posle Rikija Marrtina nastupiće grčki superstar, koji donosi prepoznatljive zvuke buzukija pravo u srce Balkana. Poznato je da naša publika ima posebnu, gotovo bratsku vezu s grčkom muzikom, pa je on već treći put u Srbiji.
Nikos kao sav običan svet
- Za koncert u Beogradu moram posebno da se pripremim. To će biti velika proslava u svakom smislu. Mi Grci verujemo da smo vrlo bliski jedni drugima. I po kulturi, i po krvi, i po religiji. Mi volimo Srbe. Imam mnogo prijatelja i poznanika iz Srbije već godinama i mi uvek međusobno govorimo "brate". Poslednja dva koncerta bila su prelepo iskustvo. Publika je bila izuzetno srdačna i bilo je veliko iznenađenje videti koliko ljudi peva moje pesme. Na sceni sam se osećao zaista počastvovano kad sam to doživeo. Nadam se da će ove godine publika još više uživati i da će biti zadovoljna novom lokacijom na kojoj ćemo nastupiti. Koncert sa 20 muzičara san je svakog umetnika. Kad imate toliko talentovanih ljudi na sceni, nema potrebe da se oslanjate na elektronska rešenja jer svaki instrument i svaki deo muzike izvodi pravi muzičar. To je i znak velikog poštovanja prema publici, koja ima privilegiju da svaku pesmu čuje u potpunosti uživo - govorio je Vertis.
Bonus video: Prvi utisci Nikosa Vertisa