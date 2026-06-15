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Riki Martin uživa u Beogradu. Nakon obliska našeg grada upoznao je srpskog kolegu Filarija. Srpski muzičar je imao priliku da se sretne sa svetskom mega-zvezdom, a ovaj nezaboravan trenutak ovekovečio je nizom fotografija.

Susret dva muzičara Foto: Instagram

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Uz fotografije na kojima muzičari poziraju nasmejani, Filarri je kratko i srdačno poručio:

"Hi Ricky, welcome to Belgrade” (Zdravo Riki, dobrodošao u Beograd)"

Komentari ispod objave odmah su počeli da pljušte, a fanovi su sa oduševljenjem pozdravili ovaj neočekivani susret dve generacije i dva umetnika.

Foto: Instagram

Za Kurir je Filarri podeo svoje impresije:

- Susret sa Rikijem desio se potpuno spontano, dok sam preuzimao karte za koncert. Od prvog trenutka bio je izuzetno prijatan, neposredan i srdačan. Razgovor je tekao prirodno, a kada me je pitao čime se bavim i saznao da sam pevač, iskreno se obradovao i pokazao veliko interesovanje. Otkrio mi je da za sutrašnji koncert sprema pravi spektakl i dodao da mu je drago što ću biti u publici. Uprkos svetskoj karijeri, ostavio je utisak veoma toplog i skromnog čoveka - kaže muzičar.

Pogledajte kako je izgledao nastup Rikija na Superbolu

1/5 Vidi galeriju Riki Martin Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Riki Martin je u Beograd stigao čak dva dana pre svog zakazanog koncerta. Nastup svetske pop zvezde biće održan sutra na jubilarnom, Petom Belgrejd river festu, i predstavlja sigurno muzički događaj decenije za prestonicu Srbije. Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji.

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