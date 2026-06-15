Slušaj vest

Riki Martin uživa u Beogradu. Nakon obliska našeg grada upoznao je srpskog kolegu Filarija. Srpski muzičar je imao priliku da se sretne sa svetskom mega-zvezdom, a ovaj nezaboravan trenutak ovekovečio je nizom fotografija.

filarrimusic_1781535601_3920126583349777032_8548431956.jpg
Susret dva muzičara Foto: Instagram

 .

Uz fotografije na kojima muzičari poziraju nasmejani, Filarri je kratko i srdačno poručio:

"Hi Ricky, welcome to Belgrade” (Zdravo Riki, dobrodošao u Beograd)"

Komentari ispod objave odmah su počeli da pljušte, a fanovi su sa oduševljenjem pozdravili ovaj neočekivani susret dve generacije i dva umetnika.

filarrimusic_1781535601_3920126587544173307_8548431956.jpg
Foto: Instagram

 Za Kurir je Filarri podeo svoje impresije:

- Susret sa Rikijem desio se potpuno spontano, dok sam preuzimao karte za koncert. Od prvog trenutka bio je izuzetno prijatan, neposredan i srdačan. Razgovor je tekao prirodno, a kada me je pitao čime se bavim i saznao da sam pevač, iskreno se obradovao i pokazao veliko interesovanje. Otkrio mi je da za sutrašnji koncert sprema pravi spektakl i dodao da mu je drago što ću biti u publici. Uprkos svetskoj karijeri, ostavio je utisak veoma toplog i skromnog čoveka - kaže muzičar.

Pogledajte kako je izgledao nastup Rikija na Superbolu

Riki Martin Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

 Riki Martin je u Beograd stigao čak dva dana pre svog zakazanog koncerta. Nastup svetske pop zvezde biće održan sutra na jubilarnom, Petom Belgrejd river festu, i predstavlja sigurno muzički događaj decenije za prestonicu Srbije. Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji.

Ne propustitePop kultura"Crna Goro, još uvek sam pod utiskom..." Oglasio se Riki Martin nakon incidenta sa suzavcem na njegovom koncertu u Podgorici (FOTO)
Riki Martin sa fanovima
Pop kulturaRiki Martin uživa u Beogradu! Zaustavio automobil u Knez Mihailovoj da kupi šajkaču i zastavu, ne razdvaja se od ćerke
shutterstock_1552148651f.jpg
Pop kulturaRiki Martin stigao u Beograd i ne skida osmeh sa lica: Fanovi su u potpunom transu, ovo su detalji njegovog boravka u Srbiji
Screenshot 2026-06-14 220604.png
Pop kulturaNa binu stiže pravo iz hotelske sobe: Riki Martin će tri dana boraviti u Beogradu, a evo dela njegove rajder liste
Riki Martin

 Bonus video: I Nikos Vertis stigao u Beograd

00:28
"Zar se ne vidi na meni": Nikos nam priznao sta obožava u našoj zemlji i gde će provesti vreme dok je u Beogradu Izvor: MONDO