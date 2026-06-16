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Popularni američki muzičar Leni Kravic doputovao je u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću, a slobodno vreme po dolasku iskoristio je da upozna noćni život srpske prestonice.

Svetska zvezda je u društvu članova svog tima posetila jedan poznati restoran u centru grada, gde ga je zabeležio domaći paparaco. Kravic je delovao opušteno i raspoloženo, a pažnju prisutnih posebno je privukla mlada brineta koja se sve vreme nalazila u njegovoj blizini.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije:

1/6 Vidi galeriju Leni Kravic stigao je u Beograd zbog koncerta, a paparaci su ga snimili u jednom restoranu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Brineta pokušala da ga zaštiti od fotografa

Kada je primetila fotografe, misteriozna devojka navodno je pokušala da zakloni slavnog pevača od bliceva. Kravic, međutim, nije pokazivao nervozu zbog prisustva paparaca.

Muzičar je pozdravio fotografa, pokazao znak mira i potom nastavio dalje sa svojim društvom.

Za sada nije poznato ko je brineta koja je bila uz njega. Moguće je da je reč o članici njegovog benda ili saradnici koja je u Beograd stigla sa ostatkom ekipe, dok su se odmah pojavila i nagađanja da bi među njima mogao da postoji emotivni odnos.

Leni Kravic na Rolan Garosu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Godinama nije govorio o ljubavnom životu

Kravic je tokom prethodnih godina veoma retko javno govorio o svojim partnerkama, zbog čega njegov ljubavni život dugo privlači pažnju javnosti.

Pevač je svojevremeno otkrio da je više od decenije živeo u celibatu, objašnjavajući da je želeo da njegovi odnosi sa ženama budu iskreniji i „čistiji“.

Poslednja žena sa kojom je javno povezivan bila je brazilska manekenka Barbara Fialjo, sa kojom se pojavljivao tokom 2018. godine. Nakon toga nije potvrđeno da je Kravic bio u ozbiljnoj vezi.

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