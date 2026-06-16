Slušaj vest

Popularni američki muzičar Leni Kravic doputovao je u Beograd, gde će 17. juna održati koncert na Ušću, a slobodno vreme po dolasku iskoristio je da upozna noćni život srpske prestonice.

Svetska zvezda je u društvu članova svog tima posetila jedan poznati restoran u centru grada, gde ga je zabeležio domaći paparaco. Kravic je delovao opušteno i raspoloženo, a pažnju prisutnih posebno je privukla mlada brineta koja se sve vreme nalazila u njegovoj blizini.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije:

Leni Kravic stigao je u Beograd zbog koncerta, a paparaci su ga snimili u jednom restoranu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Brineta pokušala da ga zaštiti od fotografa

Kada je primetila fotografe, misteriozna devojka navodno je pokušala da zakloni slavnog pevača od bliceva. Kravic, međutim, nije pokazivao nervozu zbog prisustva paparaca.

Muzičar je pozdravio fotografa, pokazao znak mira i potom nastavio dalje sa svojim društvom.

Za sada nije poznato ko je brineta koja je bila uz njega. Moguće je da je reč o članici njegovog benda ili saradnici koja je u Beograd stigla sa ostatkom ekipe, dok su se odmah pojavila i nagađanja da bi među njima mogao da postoji emotivni odnos.

Leni Kravic na Rolan Garosu
Leni Kravic na Rolan Garosu Foto:  SplashNews.com / Splash / Profimedia

Godinama nije govorio o ljubavnom životu

Kravic je tokom prethodnih godina veoma retko javno govorio o svojim partnerkama, zbog čega njegov ljubavni život dugo privlači pažnju javnosti.

Pevač je svojevremeno otkrio da je više od decenije živeo u celibatu, objašnjavajući da je želeo da njegovi odnosi sa ženama budu iskreniji i „čistiji“.

Poslednja žena sa kojom je javno povezivan bila je brazilska manekenka Barbara Fialjo, sa kojom se pojavljivao tokom 2018. godine. Nakon toga nije potvrđeno da je Kravic bio u ozbiljnoj vezi.

Ne propustitePop kulturaPevač pleni izgledom u 63. godini: Roker napravio pometnju u Parizu, svi mu zavide na figuri (FOTO)
Leni Kravic na Rolan Garosu
Pop kulturaLeniju Kravicu pomahnitala obožavateljka iščupala četiri dreda: Muzičar se oglasio u totalnoj neverici
Leni Kravic
Pop kulturaČuveni muzičar kupio vilu od grofice Ane: Nazvao je po svojoj mami, a na svakom koraku nalazi se skupoceno umetničko delo (FOTO)
Vila Lenija Kravica 10.jpg
Pop kulturaLegendarni muzičar objavio vruć video, žene širom sveta izgubile glavu: "Kako ja sad da pogledam svog supruga?"
profimedia0449166558.jpg
Pop kulturaLJUBIO JE BIVŠU SRPSKU SNAJKU I NAJLEPŠE ŽENE SVETA: Slavni muzičar godinama apstinira i čeka onu pravu, a mišićima MAMI UZDAHE
leni-kravic-profimedia0856263273.jpg
Pop kulturaZAVODNIK U KOŽNIM PANTALONAMA JE U CELIBATU VEĆ 9 GODINA: Žene širom sveta ludele za njim, a evo zašto je odlučio da APSTINIRA
leni-kravic-profimedia0735876856.jpg

 Bonus video: Ovo je muž Ivane Nikolić

00:06
Paparaco: Ovo je muž Ivane Nikolić Izvor: Kurir