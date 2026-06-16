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ima se, može se

ima se, može se

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Popularna srpska influenserka Tamara Kalinić uskoro će stati na ludi kamen, a uoči venčanja sa italijanskim biznismenom Filipom Testom otputovala je na luksuzno devojačko putovanje sa najbližim prijateljicama.

Tamara ni ovoga puta nije štedela, pa je za poslednji odmor pre udaje sa svojim društvom iznajmila privatni avion. Na društvenim mrežama danima je objavljivala fotografije i snimke sa atraktivne destinacije, a sada je pratiocima pokazala i kako je izgledalo njeno devojačko veče.

„Stigla mlada“

Za ovu posebnu priliku influenserka je odabrala kratku belu haljinu prekrivenu šljokicama, koju je uklopila sa velom. Uz fotografije je kratko poručila:

Pogledajte u galeriji kao je izgledala:

1/10 Vidi galeriju Tamara Kalinić pokazala je kako je izgledalo njeno luksuzno devojačko veče. Influenserka je nosila belu mini-haljinu vrednu oko 2.500 evra. Foto: Instagram/tamara

„Stigla mlada.“

Posebnu pažnju privukla je cena njene modne kombinacije. Mini-haljina koju je Tamara nosila delo je poznatog svetskog brenda, a košta oko 2.500 evra, odnosno približno 293.000 dinara.

Kalinićeva je tokom večeri pozirala sa prijateljicama, dok su detalji dekoracije i njeno izdanje pokazali da je slavlje bilo organizovano u glamuroznom stilu po kojem je influenserka poznata.

Uskoro će se udati za Filipa Testu

Tamara Kalinić trebalo bi uskoro da izgovori sudbonosno „da“ italijanskom biznismenu i modnom stručnjaku Filipu Testi. Venčanje bi, prema dosadašnjim informacijama, trebalo da bude organizovano daleko od očiju javnosti.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen izabranik:

1/6 Vidi galeriju Tamara Kalinić i Filipo Testa već godinama su u skladnoj vezi, a verili su se 2023. godine Foto: Instagram/tamara, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par je već godinama u skladnoj vezi, a verili su se 2023. godine. Tamara je ranije otvoreno govorila o svom vereniku i nije krila koliko joj znači njegova podrška.

„Moj dečko je najneverovatnije ljudsko biće koja sam ikada srela. Ljubazan, pun ljubavi, uvek misli na mene, lojalan, zabavan, pristojan, džentlmen, vredan, biznismen“, istakla je Tamara za Hello kada je pričala o svom partneru.

Filipo Testa uspešan je u svetu mode

Poput svoje buduće supruge, i Filipo Testa je profesionalno vezan za modnu industriju. Prema navodima stranih medija, radi kao menadžer luksuznog brenda „Balmain“ i godišnje zarađuje nekoliko stotina hiljada evra.

Foto: Instagram/tamara

Iako je uspešan u svom poslu, Testa ne voli preterano da se eksponira u javnosti, pa se na internetu može pronaći veoma malo detalja o njegovom privatnom životu. Tamara takođe retko otkriva pojedinosti o njihovom odnosu, ali povremeno sa pratiocima podeli zajedničke trenutke i emotivne poruke posvećene vereniku.

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