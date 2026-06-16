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Glumac Vuk Kostić, koji je privatni život oduvek nastojao da sačuva daleko od očiju javnosti, te se tako u tajnosti oženio i dobio ćerku. Iako se ovim povodom nije javno oglašavao, već neko vreme sve češće govori o želji da napusti gradsku gužvu i život nastavi u mirnijem okruženju.

Svoje idealno utočište pronašao je na Mokroj Gori, gde poseduje drvenu vikendicu okruženu prirodom. Glumac povremeno na društvenim mrežama pokazuje delove imanja na kojem rado provodi slobodno vreme.

Vuk Kostić Foto: Damir Dervišagić

Vikendica na Mokroj Gori njegovo je omiljeno utočište

Kostićevo imanje nalazi se u zelenilu i, osim glavne drvene kuće, obuhvata nekoliko pomoćnih objekata. Boravak na planini očigledno mu veoma prija, pa glumac ne krije da razmišlja o tome da Mokra Gora jednog dana postane njegov stalni dom.

Da je spreman da život u gradu zameni mirnijom svakodnevicom na planini, svojevremeno je potvrdio govoreći o planovima za budućnost.

„Ako prođe autoput do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd“.

Iako je zbog poslovnih obaveza i pozorišnih predstava vezan za prestonicu, bolja saobraćajna povezanost omogućila bi mu da živi na Mokroj Gori, a da u Beograd dolazi samo kada je to potrebno.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova oaza mira:

1/7 Vidi galeriju Vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori je pravi raj na zemlji. Foto: Printscreen/Instagram/vukkosticbadza

Otvoreno govorio o estetskim intervencijama

Glumac nikada nije detaljno otkrivao kakve ga žene privlače, ali je jasno poručio da nije pristalica preteranih estetskih intervencija. O ovoj temi govorio je bez ulepšavanja, ističući da takve žene ne vidi kao svoje buduće partnerke i majke svoje dece.

„Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna.“

Skoro pet godina bio u vezi sa Jelisavetom Orašanin

Vuk Kostić je svojevremeno bio u dugoj vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Njih dvoje bili su zajedno gotovo pet godina i važili su za jedan od najpoznatijih glumačkih parova na domaćoj javnoj sceni.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić bili su 5 godina u vezi Foto: Instagram

Tokom veze su jedno vreme živeli zajedno, ali njihov odnos nije opstao. Raskinuli su 2015. godine, a detalje razlaza nisu želeli previše da iznose u javnost.

Jelisaveta je nakon raskida upoznala košarkaša Miloša Teodosića, za kojeg se kasnije udala. Vuk je, sa druge strane, nastavio da ljubavni život krije od javnosti, zbog čega ni najnovije tvrdnje o njegovom navodnom venčanju i očinstvu za sada nisu zvanično potvrđene.

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