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Svetska rok zvezda Leni Kravic doputovao je u Beograd, gde će pred domaćom publikom održati veliki koncert na Ušću 17. juna. Slavni muzičar je prve sate u srpskoj prestonici proveo daleko od očiju javnosti, na privatnoj zabavi organizovanoj u jednom poznatom restoranu u centru grada.

Iako je okupljanje bilo zatvorenog tipa, delić atmosfere sa večeri dospeo je na društvene mreže zahvaljujući Ani Divac, supruzi proslavljenog košarkaša Vlade Divca. Ona je objavila zajedničku fotografiju sa Kravicem i tako pokazala da je bila među zvanicama na ekskluzivnoj proslavi.

Foto: Instagram/ana_divac

Ana Divac pokazala detalj sa privatne zabave

Pored fotografije sa slavnim pevačem, Ana Divac je snimila i zanimljiv detalj sa stola, neobičnu saksiju sa cvećem. Uz objavu je kratko napisala:

"Privatna žurka".

Za ovu priliku Ana je odabrala elegantnu crnu kombinaciju koja je pratila liniju tela, a izdanje je upotpunila upečatljivim sakoom i veoma visokim potpeticama.

Foto: Instagram/ana_divac

Leni ostao veran svom prepoznatljivom stilu

Leni Kravic se na zabavi pojavio u izdanju po kojem je godinama prepoznatljiv. Nosio je kožnu jaknu, farmerke i kaubojske čizme, dok su nezaobilazne tamne naočare i brojni aksesoari zaokružili njegov autentičan rokerski izgled.

Video: Ana Divac lomi tanjire u restoranu