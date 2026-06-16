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Manekenka Emili Ratajkovski otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu nakon razvoda od glumca Sebastijana Bera-Meklarda. Bivši supružnici rastali su se 2022. godine, a Emili je priznala da je nakon kraha braka imala brojne kratke ljubavne avanture.

Tokom tog perioda izlazila je sa brojnim muškaracima, a ta iskustva su je navela na zaključak da su „muškarci odrasli u Njujorku jednostavno poremećeni likovi iz muškog pakla“.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/9 Vidi galeriju Emili Ratajkovski Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Emili je priznala u ispovesti objavljenoj u magazinu „The Cut“, da je za nju takav način viđanja s muškarcima bio potpuno novo iskustvo. „Pre razvoda nikada nisam imala avanturu za jednu noć“, rekla je.

Ratajkovski je govorila i o kraju braka sa Sebastijanom. Otkrila je da su njih dvoje prestali da imaju intimne odnose šest meseci nakon rođenja sina koji je na svet došao u martu 2021. godine. „Manje od godinu dana kasnije smo se razdvojili“, napisala je.

Emili sa bivšim mužem Sebastijanom Foto: Printscreen/Instagram

Prema njenim rečima, raspad braka bio je istovremeno iznenadan i veoma spor proces, ispunjen bolom i teškim odlukama.

Ipak, razvod joj je doneo važnu životnu lekciju. „Nisam bila ostavljena, ja sam otišla. Tada sam shvatila da je mogućnost da odem i kažem ‘ne’ moja najveća supermoć. Bila sam veoma hrabra“, poručila je.

Emili i Sebastijan bili su u braku četiri godine.

(Kurir.rs/Najžena)

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