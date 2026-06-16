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Glumac Vuk Kostić (46) pre nekoliko meseci postao je otac i u tajnosti se oženio. Jedan od najpoželjnijih neženja domaće glumačke scene dobio je ćerku, a vest o prinovi i venčanju uspeo je da sačuva daleko od medija. Srećne novosti, kako se navodi, podelio je samo sa članovima porodice, bliskim prijateljima i pojedinim kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

Identitet njegove supruge za sada nije poznat, osim podatka da nije iz sveta glume, pozorišta niti sa javne scene.

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Foto: Damir Dervišagić

Govorio kakvu ženu ne vidi pored sebe

Iako nije često otkrivao detalje o svojim partnerkama, Vuk je svojevremeno bez ustezanja govorio o osobinama koje mu se ne dopadaju kod žena. Poznat po tome što ne prati savremene estetske trendove, otvoreno je istakao da ga naglašene korekcije i veštački izgled ne privlače.

„Takva mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A koji je moj tip žene, to samo ta žena zna“, izjavio je glumac ranije.

Vuk Kostić u beloj majici
Vuk Kostić Foto: Nemanja Nikolić

Kostić nikada nije precizno opisao kako izgleda njegova idealna partnerka, ali je jasno stavljao do znanja da prednost daje prirodnosti.

Voleo poznate glumice, pevačicu i voditeljku

Pre nego što je, prema pisanju medija, uplovio u brak sa ženom koja nije poznata javnosti, Vuk Kostić bio je u vezama sa nekoliko slavnih dama.

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Foto: Nemanja Nikolić

Njegova prva velika ljubav bila je glumica Bojana Stefanović, koju je upoznao tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti. Njihova veza trajala je oko četiri godine, a nakon raskida uspeli su da sačuvaju korektan i profesionalan odnos.

Najviše pažnje javnosti privukla je njegova ljubav sa Jelisavetom Orašanin. Vuk i Jelisaveta proveli su zajedno gotovo pet godina i važili za jedan od najpopularnijih glumačkih parova. Jedno vreme su i živeli zajedno, ali je njihov odnos okončan 2015. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije sa Jelisavetom Orašanin:

Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić bili su 5 godina u vezi Foto: Instagram

Glumca su povezivali i sa pevačicom Ivanom Peters.

- Udvarao mi se i sviđao Vuk Kostić. Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac, pre svega, jedino što ne volim što ide u lov. Pozdrav za njega. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je Ivana tada.

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Foto: Nemanja Nikolić

Svojevremeno se šuškalo kako je Vuk bio u intimnom odnosu sa našom poznatom manekenkom Ivanom StamenkovićSindi koja je modnim pistama šetala sa najvećim imenima svetske mode. Oni su navodno bili u vezi davne 2006. godine, mada se o tome nije mnogo znalo.

Sindi stavila 400 kubika u grudi
Sindi stavila 400 kubika u grudi Foto: Instagram

Poslednja devojka popularnog glumca bila je voditeljka Ana Mihajlovski. Nakon raskida se u javnosti nije pojavljivao sa lepšom polovinom. 

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Foto: Damir Dervišagić

 Takođe, ostao je dosledan u stavu da neće eksponirati svoj privatni život.

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