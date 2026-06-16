"Ta mi neće rađati decu i ići pred majku" Vuk Kostić ljubio slavne dame, pa se u tajnosti oženio njom
Glumac Vuk Kostić (46) pre nekoliko meseci postao je otac i u tajnosti se oženio. Jedan od najpoželjnijih neženja domaće glumačke scene dobio je ćerku, a vest o prinovi i venčanju uspeo je da sačuva daleko od medija. Srećne novosti, kako se navodi, podelio je samo sa članovima porodice, bliskim prijateljima i pojedinim kolegama iz Narodnog pozorišta u Beogradu.
Identitet njegove supruge za sada nije poznat, osim podatka da nije iz sveta glume, pozorišta niti sa javne scene.
Govorio kakvu ženu ne vidi pored sebe
Iako nije često otkrivao detalje o svojim partnerkama, Vuk je svojevremeno bez ustezanja govorio o osobinama koje mu se ne dopadaju kod žena. Poznat po tome što ne prati savremene estetske trendove, otvoreno je istakao da ga naglašene korekcije i veštački izgled ne privlače.
„Takva mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A koji je moj tip žene, to samo ta žena zna“, izjavio je glumac ranije.
Kostić nikada nije precizno opisao kako izgleda njegova idealna partnerka, ali je jasno stavljao do znanja da prednost daje prirodnosti.
Voleo poznate glumice, pevačicu i voditeljku
Pre nego što je, prema pisanju medija, uplovio u brak sa ženom koja nije poznata javnosti, Vuk Kostić bio je u vezama sa nekoliko slavnih dama.
Njegova prva velika ljubav bila je glumica Bojana Stefanović, koju je upoznao tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti. Njihova veza trajala je oko četiri godine, a nakon raskida uspeli su da sačuvaju korektan i profesionalan odnos.
Najviše pažnje javnosti privukla je njegova ljubav sa Jelisavetom Orašanin. Vuk i Jelisaveta proveli su zajedno gotovo pet godina i važili za jedan od najpopularnijih glumačkih parova. Jedno vreme su i živeli zajedno, ali je njihov odnos okončan 2015. godine.
Pogledajte u galeriji fotografije sa Jelisavetom Orašanin:
Glumca su povezivali i sa pevačicom Ivanom Peters.
- Udvarao mi se i sviđao Vuk Kostić. Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac, pre svega, jedino što ne volim što ide u lov. Pozdrav za njega. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je Ivana tada.
Svojevremeno se šuškalo kako je Vuk bio u intimnom odnosu sa našom poznatom manekenkom Ivanom StamenkovićSindi koja je modnim pistama šetala sa najvećim imenima svetske mode. Oni su navodno bili u vezi davne 2006. godine, mada se o tome nije mnogo znalo.
Poslednja devojka popularnog glumca bila je voditeljka Ana Mihajlovski. Nakon raskida se u javnosti nije pojavljivao sa lepšom polovinom.
Takođe, ostao je dosledan u stavu da neće eksponirati svoj privatni život.
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