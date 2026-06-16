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Glumica Vanja Nenadić i njen suprug, glumac Marko Todorović, dobili su drugo dete. Lepe vesti objavio je njihov kum, glumac Jovan Jovanović, koji je na društvenim mrežama otkrio i ime prinove.

„Stigao je Feđa Todorović. Ponosan na kumarice“, napisao je Jovanović na Instagramu.

Foto: instagram/jovannjovanovic

Vanja i Marko već imaju sina Jakšu, koji je rođen u avgustu 2024. godine, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog dečaka.

Šta znači ime Feđa?

Ime Feđa najčešće se vezuje za rusko ime Fjodor, odnosno Teodor, koje potiče od grčkih reči „theos“ i „doron“, u značenju „Božji dar“ ili „dar od Boga“. Iako se nekada koristilo kao nadimak, Feđa je danas sve češće samostalno muško ime, a roditelji ga biraju zbog kratkog, zvučnog i nežnog oblika.

Jakši prošlog leta priredili krštenje i prvi rođendan

Foto: instagram/marko_todorovic

Glumački par je prošlog leta organizovao krštenje starijeg sina Jakše na praznik Male Gospojine. Tom prilikom su na jednom salašu okupili članove porodice i prijatelje, a uz svečanost su obeležili i dečakov prvi rođendan.

Vanja je tada na društvenim mrežama podelila nekoliko emotivnih trenutaka sa proslave i napisala:

„Jakša je primio svoj prvi blagoslov.“

Glumica i njen suprug privatni život uglavnom čuvaju daleko od javnosti, ali najvažnije porodične trenutke povremeno podele sa pratiocima.

Ljubav im se rodila tokom zajedničkog rada

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Vanja Nenadić i Marko Todorović imaju dvoje dece Jakšu i Feđu. Foto: instagram/vanjnj

Vanja Nenadić i Marko Todorović upoznali su se kao kolege, a njihov odnos je najpre prerastao u blisko prijateljstvo. Zajednički rad na predstavi „Tramvaj zvani želja“ dodatno ih je zbližio, nakon čega su započeli emotivnu vezu.

Njihova ljubav kasnije je krunisana brakom, a potom i rođenjem sinova Jakše i Feđe.

Oboje ostvarili zapažene glumačke karijere

Vanja Nenadić pripada generaciji zapaženih mladih domaćih glumica. Rođena je u Somboru, a glumu je studirala u Beogradu. Šira publika upoznala ju je kroz uloge u serijama „Biser Bojane“, „Tajkun“ i „Tajne vinove loze“.

Marko Todorović završio je glumačku akademiju na Cetinju, a publika ga je gledala u serijama „Tvrđava“ i „Koža“, kao i u filmovima „Toma“ i „Kralj Petar Prvi“.

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