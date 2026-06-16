Loren Sančez srela se oči u oči s ajkulom

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Loren Sančez Bezos još jednom je pokazala da ne zazire od avantura. Nakon što je ove godine privukla pažnju javnosti svojim putovanjem u svemir, sada je otkrila detalje jednog sasvim drugačijeg iskustva, susreta sa ajkulom u njenom prirodnom okruženju.

Na snimku koji je podelila na Instagramu, Loren se vidi kako roni zajedno sa partnerom, opremljena ronilačkom opremom i bocama sa kiseonikom. Tokom zarona približila se ajkuli, držeći bezbednu udaljenost, a zatim je prema kameri rukama napravila znak srca.

Međutim, ono što je napisala uz objavu privuklo je najviše pažnje.

- Doplivala sam pravo do ajkule. I moja prva misao nije bila strah. Pitala sam se kako možemo da vas zaštitimo - napisala je Lauren.

U objavi je istakla koliko su okeani važni za život na Zemlji.

- Okean održava našu planetu u životu. Reguliše klimu, hrani milijarde ljudi i dom je vrstama koje još nismo ni otkrili. Znamo više o površini Marsa nego o dnu sopstvenog okeana - navela je.

Dodala je da je do sada istraženo manje od 20 odsto svetskih okeana, zbog čega smatra da je njihova zaštita jedan od najvažnijih globalnih zadataka.

Loren Sančez i Džef Bezos na Oskar afterpartiju Foto: Paul Smith / Features Flash / Starface / imago stock&people / Profimedia

Povodom Svetskog dana okeana, Loren je naglasila da je ponosna na rad fondacije koju vodi zajedno sa suprugom, Džefom Bezosom.Video je sadržao i podatke o stanju svetskih okeana, uz poruku da je trenutno zaštićeno svega deset odsto morskih područja.

Bezosova fondacija radi na inicijativi da se do 2030. godine zaštiti 30 odsto svetskih okeana, uz obrazloženje da ono što se dešava ispod površine mora utiče na život svih ljudi na planeti. Loren i Džef Bezos pokrenuli su Bezos Earth Fund 2020. godine sa ciljem finansiranja projekata koji doprinose očuvanju prirode i borbi protiv klimatskih promena.

Fondacija je od osnivanja podržala brojne naučne i ekološke inicijative širom sveta, a ove godine poseban fokus stavljen je na korišćenje veštačke inteligencije u rešavanju ekoloških problema.

Govoreći o toj temi, Loren je nedavno istakla da veštačka inteligencija može značajno da ubrza istraživanja.

- Naši dobitnici grantova pokazuju da veštačka inteligencija može biti moćan saveznik u stvaranju boljeg sveta. Ovo nije teorija, to su stvarni ljudi koji koriste ove alate u stvarnim ekosistemima. Brzina je neverovatna, ono za šta su nekada bile potrebne godine sada može da se uradi za nekoliko meseci - rekla je.

Susret sa ajkulom tako je za Loren Sančez Bezos postao još jedna prilika da skrene pažnju na važnost očuvanja okeana i morskog sveta, koji i dalje krije brojne tajne koje tek treba da budu otkrivene.

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