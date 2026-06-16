Slušaj vest

Glumac Vuk Kostić, nedavno je daleko od očiju javnosti psotao otac i oženio se izabranicom čiji identitet krije od javnosti. Par je dobio ćerku, a dramski umetnik je radosne vesti podelio samo sa najbližima.

Iako je izgradio zapaženu glumačku karijeru i stekao popularnost u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima za njega život nije bio samo glumački put - iza uspeha krije se i priča o porodici i nasleđu. Vuk je sin Mihajla Kostića, poznatog kao Pljaka, koji je preminuo 2001. godine od leukemije, kada je Vuk imao samo 21 godinu.

Foto: Damir Dervišagić

Pljaka - životni put pun izazova

Mihajlo Kostić Pljaka bio je jedan od velikana jugoslovenskog glumišta. Njegovo detinjstvo bilo je teško - majku je izgubio sa sedam godina, a oca Nestora tokom rata odveli su u logor Mauthauzen. Iako je odrastao u siromaštvu, Pljaka je uvek isticao važnost obrazovanja i časti.

Mihajlo Kostić Pljaka Foto: Printscreen RTS

"Nije imao ništa. I uvek je govorio da je najbitnija stvar obraz. I da siromašni ljudi imaju samo obraz. Da su novac i moć ništa, a da su reč, čast i dobrota sve. Moj otac je preminuo 2001. godine. Sve stvari i dalje podsećaju na njega. Setim ga se svaki dan, pomenem ga često. On je u meni. Odlazak oca je sigurno najteži udarac u mom životu. Ali za tih dvadeset jednu godinu, koliko sam ga imao, sve mi je dao i pružio. Sve me je naučio što je znao, usmerio me ka pravim vrednostima i stvarima, ostavio instrukcije kako treba živeti i koja interesovanja su vredna. Zarazio me ljubavlju prema glumi, lovu, moru i pustolovinama," iskren je bio glumac za Story.rs.

Nestor Kostić Foto: Printscreen/Facebook

Brat kao oslonac u detinjstvu

Vuk ističe da mu je stariji brat Nestor bio velika podrška tokom odrastanja. Odrasli su skromno, deleći istu sobicu:

"Teško mi je bilo. Mi smo skromno živeli. Nestor i ja smo odrasli u zajedničkoj sobici od desetak kvadrata," priseća se glumac i dodaje:

"Prođem često tuda, to je blizu mog sadašnjeg stana. Ja sam s Crvenog Krsta. Nemam melanholiju, nisam bio posle više u tom stanu. To su čudne stvari - neko drugi živi u tvojoj sobi. To su setni momenti."

U galeriji pogledajte fotografije Vuka Kostića:

1/8 Vidi galeriju Vuk Kostić Foto: Jakov Milošević, Vladimir Avramović

Poštovanje prema precima i nasleđe

Iako mu nije ostavljeno veliko bogatstvo, Vuk Kostić duboko poštuje svoje pretke i tradiciju.

"Odnos i poštovanje koje imam prema precima imaju veze s mojim vaspitanjem ali i tradicijom. Zahvalan sam mojim precima. Nije mi ostavljeno neko veliko bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu, ali i da imam, ne bih je nikad prodavao. Ne bih nikad raskućio nešto za šta su se moji preci trudili."

U galeriji pogledajte i kako izgleda vikendica Vuka Kostića:

1/7 Vidi galeriju Vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori je pravi raj na zemlji. Foto: Printscreen/Instagram/vukkosticbadza

"Prodao sam očevu jedrilicu"

Vuk inače voli mnogo vremena da provodi u prirodi, pa je od dela honorara kupio vikendicu na Mokroj Gori, a jedrilicu, koju je nasledio od oca, je morao da proda.

- Da, kupio sam vikendicu, ali to su bile druge godine. To vreme ne znam da li će se vratiti, voleo bih to, naravno, ali ne verujem. Jedrilica je pripadala tati. Prodao sam je očevom drugu jer nisam mogao da plaćam ležarinu. Da sam plaćao ležarinu, to bi bilo preskupo. Nije ona preterano vredna, a ja svakako imam preko leta za plovidbu par čamaca i ribaricu", rekao je ranije za Kurir.

Video: Vuk Kostić pao u sevdah sa koleginicama