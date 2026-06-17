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Glumac Rade Ćosić otvoreno je govorio o jednom od najtežih perioda u svom emotivnom životu, otkrivši da ga je bivša devojka prevarila sa njegovim najboljim drugom. Bolno iskustvo doživeo je kada je imao svega 21 godinu, a raskid i izdaju toliko je teško podneo da je pomoć potražio kod psihijatra.

Iako je danas o čitavoj situaciji govorio sa dozom humora, glumac nije krio da ga je tadašnji ljubavni krah potpuno slomio. Bio je mlad, zaljubljen i uveren da će veza trajati zauvek, zbog čega mu je suočavanje sa prevarom još teže palo.

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Foto: Kurir Televizija

Za prevaru saznao na posebno bolan način

Ćosić je ispričao da se sve dogodilo dok je i sam bio u blizini, a kasnije je dobio i snimak koji je potvrdio ono što je prethodno čuo.

"Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u wc u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, al nije bitno ni to“, rekao je Rade.

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Foto: Kurir Televizija

Poruke pronašao u mejlu

Kompletna istina izašla je na videlo gotovo slučajno. Kako je objasnio, devojka je koristila njegov računar kako bi se prijavila na svoj mejl, a upravo je tamo pronašao poruke koje su otkrile šta se između nje i njegovog prijatelja događalo.

"Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini je važno da je raskinula. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, šta je on“, rekao je glumac kroz osmeh.

Rade Ćosić i Andrija Milošević u filmu Nacionalna klasa: Pun gas
Rade Ćosić i Andrija Milošević u filmu Nacionalna klasa: Pun gas Foto: Džejlan Ibrahimović

Zbog snimanja mesecima bio odvojen od svakodnevnog života

Rade Ćosić govorio je i o filmu „Ko živ, ko mrtav“, koji je premijerno prikazan na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Snimanje je, prema njegovim rečima, bilo veoma intenzivno, a čitava ekipa mesecima je živela gotovo potpuno izolovano.

„Mi smo tamo bili zaključani 5 meseci tamo, izgubili smo odnos sa devojkama, niti jedemo, niti pijemo. Onda na kraju kad smo imali prvi susret sa publikom, oni su reagovali kao jedan, svi u glas. Meni je čak srce preskakalo“, objasnio je.

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 Video: Rade Ćosić o filmu "Prva klasa: Pun gas"

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Rade Ćosić, premijera filma Prva klasa:pun gas Izvor: MONDO