"Prevarila me je s najboljim drugom u WC-u dok sam bio tu" Našem glumcu devojka zabila nož, poslali mu i snimak
Glumac Rade Ćosić otvoreno je govorio o jednom od najtežih perioda u svom emotivnom životu, otkrivši da ga je bivša devojka prevarila sa njegovim najboljim drugom. Bolno iskustvo doživeo je kada je imao svega 21 godinu, a raskid i izdaju toliko je teško podneo da je pomoć potražio kod psihijatra.
Iako je danas o čitavoj situaciji govorio sa dozom humora, glumac nije krio da ga je tadašnji ljubavni krah potpuno slomio. Bio je mlad, zaljubljen i uveren da će veza trajati zauvek, zbog čega mu je suočavanje sa prevarom još teže palo.
Za prevaru saznao na posebno bolan način
Ćosić je ispričao da se sve dogodilo dok je i sam bio u blizini, a kasnije je dobio i snimak koji je potvrdio ono što je prethodno čuo.
"Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za ceo život i ta ljubav i to, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u wc u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, posle su mi poslali i snimak, al nije bitno ni to“, rekao je Rade.
Poruke pronašao u mejlu
Kompletna istina izašla je na videlo gotovo slučajno. Kako je objasnio, devojka je koristila njegov računar kako bi se prijavila na svoj mejl, a upravo je tamo pronašao poruke koje su otkrile šta se između nje i njegovog prijatelja događalo.
"Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini je važno da je raskinula. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, šta je on“, rekao je glumac kroz osmeh.
Zbog snimanja mesecima bio odvojen od svakodnevnog života
Rade Ćosić govorio je i o filmu „Ko živ, ko mrtav“, koji je premijerno prikazan na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Snimanje je, prema njegovim rečima, bilo veoma intenzivno, a čitava ekipa mesecima je živela gotovo potpuno izolovano.
„Mi smo tamo bili zaključani 5 meseci tamo, izgubili smo odnos sa devojkama, niti jedemo, niti pijemo. Onda na kraju kad smo imali prvi susret sa publikom, oni su reagovali kao jedan, svi u glas. Meni je čak srce preskakalo“, objasnio je.
Video: Rade Ćosić o filmu "Prva klasa: Pun gas"