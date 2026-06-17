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Leni Kravic je odmah po dolasku u Beograd osetio čari noćnog provoda prestonice. Detalje o njegovom provodu otkrila je supruga Vlada Divca, Ana, koja je podelila zajedničku fotografiju na kojoj slavni roker pozira u svom prepoznatljivom stilu – sa kožnom jaknom, džinsom, tamnim naočarima i kaubojskim čizmama.

1/6 Vidi galeriju Leni Kravic stigao je u Beograd zbog koncerta, a paparaci su ga snimili u jednom restoranu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Lenijev dolazak na naše prostore ponovo je probudio sećanja na njegovu burnu ljubavnu prošlost, a posebno na vezu sa slavnom brazilskom manekenkom Adrianom Limom. Njihova fatalna romansa započela je 2001. godine, a koliko je bio opčinjen njome govori i to da se iste godine Adriana Lima našla u ulozi glavne zvezde u njegovom spotu za pesmu "Yesterday Is Gone (My Dear Kay)".

Brza veridba pa raskid

Ljubav je cvetala neverovatnom brzinom, te su se već 2002. godine uselili u zajednički dom i verili. Ipak, planovi o zajedničkoj budućnosti su se srušili, a par je manje od godinu dana kasnije raskinuo i otkazao veridbu.

Razlog zbog kojeg ovaj par nije došao do matičara jeste srpski košarkaš Marko Jarić, koji je uspeo da zavede najlepšu ženu sveta. Njih dvoje su se venčali i dobili dve ćerke, ali brak nije opstao.

Kravic osvojio mnoge poznate žene

Kao što i priliči pravoj rok zvezdi, Kravic je tokom godina imao izuzetno bogat ljubavni život, pa su se u njegovom zagrljaju, pored Adriane, našle i brojne druge poznate lepotice. Ljubio je Lizu Bone, sa kojom ima ćerku, Kajli Minog, Vanesu Paradi, Natali Imbrulju i Nikol Kidman.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adrijana Lima