(Foto) Jelisaveta Orašanin prvi put u javnosti nakon vesti o razvodu: Ne skida osmeh s lica dok svi bruje o njenoj vezi sa Mensurom
Jelisaveta Orašanin poslednjih dana u centru je interesovanja javnosti nakon što su procurili snimci i fotografije na kojima je prisna sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Dramska umetnica je kako se navodi stavila tačku na brak sa košarkašem Milošem Teodosićem.
O privatnom životu i dalje ćuti
Iako se poslednjih dana mnogo govori o njenom odnosu sa Pavlom Mensurom, Jelisaveta nije želela da komentariše navode koji se tiču njenog ljubavnog života.
Ni priče o kraju braka sa Milošem Teodosićem glumica nije potvrdila, pa detalji njenog trenutnog emotivnog statusa i dalje ostaju nepoznati javnosti.
Njeno pojavljivanje u gradu bilo je prvo nakon fotografija koje su pokrenule brojna nagađanja, ali je Jelisaveta i ovoga puta odlučila da pažnju usmeri na profesionalni povod i kolege koje je došla da podrži.
Pojavila se u elegantnom crnom izdanju
Nakon nekoliko dana tokom kojih je izbegavala javne događaje, Jelisaveta se sinoć pojavila u gradu kako bi pružila podršku ekipi filma „Kengur se vraća kući“, koje je organizovano u jednoj prestoničkoj kafani.
Pogledajte u galeriji njeno izdanje:
Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu kombinaciju, dok je kosu zalizala i skupila u punđu. Svedeno, ali upečatljivo izdanje privuklo je pažnju prisutnih, koji su pohvalili njen izgled.
Glumica je tokom večeri bila vidno raspoložena, pozdravljala se sa kolegama i prijateljima, a osmeh gotovo nije skidala sa lica.
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