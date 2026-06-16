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Jelisaveta Orašanin poslednjih dana u centru je interesovanja javnosti nakon što su procurili snimci i fotografije na kojima je prisna sa mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Dramska umetnica je kako se navodi stavila tačku na brak sa košarkašem Milošem Teodosićem.

O privatnom životu i dalje ćuti

Iako se poslednjih dana mnogo govori o njenom odnosu sa Pavlom Mensurom, Jelisaveta nije želela da komentariše navode koji se tiču njenog ljubavnog života.

Ni priče o kraju braka sa Milošem Teodosićem glumica nije potvrdila, pa detalji njenog trenutnog emotivnog statusa i dalje ostaju nepoznati javnosti.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: Marina Lopičić

Njeno pojavljivanje u gradu bilo je prvo nakon fotografija koje su pokrenule brojna nagađanja, ali je Jelisaveta i ovoga puta odlučila da pažnju usmeri na profesionalni povod i kolege koje je došla da podrži.

Pojavila se u elegantnom crnom izdanju

Nakon nekoliko dana tokom kojih je izbegavala javne događaje, Jelisaveta se sinoć pojavila u gradu kako bi pružila podršku ekipi filma „Kengur se vraća kući“, koje je organizovano u jednoj prestoničkoj kafani.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin u elegantnoj crnoj kombinaciji na promociji filma Kengur se vraća kući Foto: Tanja Drobnjak

Za ovu priliku odabrala je elegantnu crnu kombinaciju, dok je kosu zalizala i skupila u punđu. Svedeno, ali upečatljivo izdanje privuklo je pažnju prisutnih, koji su pohvalili njen izgled.

Glumica je tokom večeri bila vidno raspoložena, pozdravljala se sa kolegama i prijateljima, a osmeh gotovo nije skidala sa lica.

1/11 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

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