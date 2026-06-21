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Kada se sredinom devedesetih pojavila u seriji "Ksena: Princeza ratnica", osvojila je publiku širom sveta i postala simbol hrabrosti, snage i nezavisnosti. Iza ovog kultnog lika stajala je glumica Lusi Loles, koja je zahvaljujući ovoj ulozi postala jedna od najvećih televizijskih zvezda svog vremena.

Danas, 25 godina kasnije, njen život izgleda potpuno drugačije.

Lusi Loles rođena je u Oklandu na Novom Zelandu kao peto od šestoro dece. Ljubav prema glumi otkrila je još kao devojčica, a prvi put se na sceni pojavila sa svega deset godina u jednom mjuziklu.

Udala se veoma mlada, sa samo 20 godina, za Garta Lolasa, a godinu dana kasnije ponela je titulu Misis Novi Zeland. Prve televizijske korake napravila je u humorističkoj seriji "Funny Business", nakon čega se preselila u Vankuver kako bi usavršavala glumu.

Lusi Loles Foto: Eliano Imperato / AFP / Profimedia

Uloga koja joj je promenila život

Zanimljivo je da Lusi uopšte nije bila prvi izbor za ulogu Ksene. Producenti su prvobitno želeli glumicu Vanesu Ejndžel, ali je ona zbog bolesti morala da odustane od snimanja.

Tako je prilika pripala Lusi, koja se prvi put kao Ksena pojavila 1995. godine u seriji "Herkul: Legendarna putovanja". Publika ju je odmah zavolela, pa je ubrzo dobila i sopstvenu seriju.

"Ksena: Princeza ratnica" premijerno je prikazana iste godine i gotovo preko noći postala globalni fenomen. Već nakon druge sezone bila je gledanija od "Herkula", a tokom šest sezona emitovano je ukupno 134 epizode.

Dva braka i život daleko od javnosti

Sa prvim suprugom Gartom provela je godine putujući Evropom i Australijom, ali njihov brak nije opstao. Kasnije je otvoreno govorila da se udala prerano i da to nije bio srećan period njenog života.

Lusi Loles Foto: Steve Mack / Alamy / Profimedia

Ljubav je ponovo pronašla na setu "Ksene", gde je upoznala producenta Roberta Taperta. Venčali su se 1998. godine u Santa Moniki i ostali zajedno do danas.

Par ima troje dece, ćerku Dejzi i sinove Džulijusa i Džudaha. Za razliku od mnogih poznatih roditelja, Lusi svoju porodicu gotovo nikada ne izlaže javnosti, a fotografije dece ne objavljuje na društvenim mrežama.

Kako je svojevremeno ispričala, život na Novom Zelandu pruža njenoj porodici mnogo više slobode nego život u Los Anđelesu.

Šta se dogodilo posle Ksene?

Nakon završetka serije 2001. godine, Lusi nije nestala sa scene. Naprotiv, nastavila je uspešno da gradi karijeru.

Publika ju je gledala u popularnim serijama poput "Dva i po muškarca", "The L Word" i "Battlestar Galactica", dok je posebno zapaženu ulogu ostvarila kao Lukrecija u seriji "Spartak".

Ovom liku vratila se i 2025. godine u nastavku "Spartak: Kuća Ašura".

Lusi Loles Foto: Richard Milnes / Alamy / Profimedia

Glumila je i u seriji "Ash vs Evil Dead", a od 2019. do 2025. godine bila je zvezda kriminalističke serije "My Life Is Murder".

Pored televizijskih projekata, ostvarila je i niz filmskih uloga, među kojima se izdvajaju komedija "EuroTrip" i horor "Boogeyman".

Poslednjih godina uglavnom se posvetila novozelandskoj produkciji. Njen najnoviji projekat je drama "Pajk River" iz 2025. godine, u kojoj je igrala zajedno sa glumicom Melani Linski.

Iako je od vremena kada je kao Ksena mahala mačem prošlo četvrt veka, Lusi Loles i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih televizijskih heroina svih vremena.

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