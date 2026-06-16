Riki Martin uživa u Srbiji kao da je lokalac: Pevač šetao sa ćerkom, oduševljen Beogradom: "Prelep si"(FOTO)
Svetski poznati latino pevač Riki Martin doputovao je u Beograd nekoliko dana uoči svog nastupa i slobodno vreme iskoristio da upozna srpsku prestonicu. U društvu svoje dece, ćerke, sina i blizanaca, prošetao je gradom i obišao neke od najpoznatijih beogradskih lokacija.
Njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo. Brojni prolaznici koji su ga sreli na ulicama Beograda bili su prijatno iznenađeni i iskoristili priliku da pozdrave jednog od najpoznatijih izvođača na svetskoj muzičkoj sceni.
Posebnu pažnju privukao je tokom posete Knez Mihailovoj ulici, gde je poželeo da nabavi uspomene koje će ga podsećati na boravak u Srbiji. Među suvenirima koje je odabrao našli su se tradicionalna šajkača i zastava Srbije.
Da je oduševljen atmosferom i gostoprimstvom u Beogradu, pevač je pokazao i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podelio je utiske iz srpske prestonice i poručio da uživa u vremenu provedenom u gradu pred večerašnji koncert.
- O Beograde, prelep si! Vidimo se večeras - napisao je Riki Martin u opisu fotografije sa Kalemegdana i stavio srpsku zastavu.
Prolaznici koji su imali sreće da ga sretnu na ulici ostali su u potpunom šoku, ne verujući da pred njima stoji jedan od najpoznatijih pevača današnjice, koji se ponašao kao i svaki drugi turista.
Nerazdvojan od mlađe ćerke
Oni koji su svedočili njegovoj šetnji prestonicom posebno ističu jedan predivan detalj - Riki se doslovno ne razdvaja od svoje mlađe ćerke. Devojčica ga prati u stopu, a pevač joj s osmehom posvećuje punu pažnju, pokazujući koliko uživa u ulozi brižnog oca. Gde god da se pojave, njih dvoje su glavna atrakcija, a pevač ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa njom u srpskoj prestonici.
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