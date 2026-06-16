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Goran Macura, kreativni producent s međunarodnom karijerom, već godinama gradi ime na relaciji Beograd-Njujork, radeći s nekim od najuticajnijih figura savremene modne i medijske scene. Njegov razvojni put doveo ga je do saradnje s prestižnim magazinima i globalnim brendovima, u kojima je stekao reputaciju pouzdanog i kreativnog producenta.

Pogledajte u galeriji fotografije Gorana Macure:

1/6 Vidi galeriju Goran Macura Foto: Privatna arhiva

Tokom karijere radio je na projektima sa svetskim imenima poput Madone, Naomi Kembel,Ledi Gage, Bili Ajliš, Roberta de Nira, Pamele Anderson, Maraje Keri, Margot Robi, Penelope Kruz i mnogih drugih, o čemu je govorio za Kurir.Kao urednik fotografije V magazina bio je deo produkcija koje su oblikovale savremenu vizuelnu estetiku modne industrije, sarađujući s vodećim fotografima i umetnicima današnjice. Danas Macura nastavlja karijeru novim projektima, uključujući razvoj američkog izdanja magazina Icon, gde učestvuje u njegovom pozicioniranju na globalnom tržištu.

Kakav je bio prvi susret s Naomi Kembel?

- Moje prvo sećanje o Naomi vezuje se za period kad sam imao samo četiri godine, tada se ona pojavila u spotu "Freedom" Džordža Majkla. Tako da je moj prvi susret s njom koji se desio krajem 2012. bio nestvaran i uzbudljiv. Tom prilikom je intervjuisala Iman Bouvi za jedan magazin i ujedno smo organizovali slikanje njihovih portreta. Naomi je svojim prisustvom zasenila celu prostoriju kad se pojavila. Plenila je pojavom, energijom i harizmom baš kao i kad je na modnoj pisti.

Foto: Printscreen V magazine

Posebno vas je iznenadio njen telefonski poziv. Šta vam je tada rekla?

- Da, jer se ne dešava baš svaki dan da vas pozove nepoznati broj, a da se na liniji nalazi Naomi. Ona je na tom snimanju bila u funkciji urednika i moj broj telefona je dobila od izvršne producentkinje iz Moskve. Kada sam je dočekao ispred hotela u kome smo organizovali snimanje, oslovila me je imenom i shvatio sam da je već imala informacije o meni i da je znala ko je dočekuje, ali nisam očekivao njen poziv nakon snimanja. Zvala me je jer joj je trebala poslovna informacija o fotografu, a vezano za to snimanje i intervju koje smo prethodno obavili.

Goran Macura i Novak Đoković Foto: Privatna arhiva

Radili ste i sa Novakom Đokovićem tokom kampanje za Uniqlo. Kakav je utisak ostavio na vas?

- Utisak koji sam imao o njemu na terenu potvrdio se i van terena - da ne samo što je izvanredan sportista već je isto tako i izvanredan čovek. Bio je veoma profesionalan i u sjajnoj energiji tokom snimanja, a to mi je i dan-danas jedno od najdražih.

Ko je od svih ljudi s kojima ste radili ostavio najjači profesionalni utisak?

- Od modela je to Žizel. Njena disciplina i radna etika su neprevaziđene. Ona je kao vojnik i ništa joj nije teško, prihvata svaki izazov i daje svoj maksimum kako bi se postigao najbolji rezultat na snimanju. Od glumica je to En Hatavej. Na snimanju s njom je svaka promena odeće bila svojevrstan performans i ulazak u novi karakter. Veoma je talentovana i ima sjajnu moć transformacije.

Madona Foto: Printscreen V magazine

Madona je jedna od najvećih pop ikona svih vremena. Kakav je osećaj raditi s nekim ko je promenio istoriju muzike?

- Madona ima posebnu vrstu autoriteta i ljudi koji sarađuju s njom imaju prema njoj neku vrstu strahopoštovanja. Veliki deo organizacije, a i samog snimanja prošao je u toj atmosferi. Ona diktira pravila i uslove i na neki način poseduje ceo kreativni proces. Samo snimanje je bilo zatvorenog tipa i intimno, to je ujedno bila i ideja. Ona je zapravo bila sama s fotografom, koji joj je blizak prijatelj i time je imala određenu kontrolu nad celim snimanjem. Tada sam stekao utisak da ona ništa ne prepušta slučaju i da je zaista perfekcionista kao što se priča. Iznenadila me je svojim kreativnim razmišljanjem, interpretacijom cele ideje, a i samo izražavanje iste je bilo na neki način poetično.

Ledi Gaga Foto: Printscreen V magazine

Ledi Gaga važi za jednu od najkreativnijih umetnica današnjice. Kako izgleda njena kreativna energija iza kulisa?

- Ona zaista jeste veoma kreativna. Osim muzike, klavira i glume, dobro se snašla i u ulozi urednika ne jednom od izdanja V magazina. Moj utisak je da je privatno malo drugačija u odnosu na javni nastup. Mislim da se sa svakim javnim pojavljivanjem stavi u ulogu određenog karaktera ili persone kako bi na pravi način iznela ekstravagantnu odeću, kosu i šminku. U privatnom izdanju u kom sam je video izgledala je veoma prirodno, normalno i totalno drugačije od onoga kako je obično viđamo. Bila je veoma prijatna i pozitivna.

Pogledajte u galeriji rad Gorana Macure za V magazin:

1/4 Vidi galeriju Rad Gorana Macure za V magazin Foto: Printscreen V magazine

Timoti Šalame, Džejkob Alordi i Ostin Batler danas važe za jedne od najvećih mladih filmskih zvezda.

- Timoti je bio slikan za naslovnu stranu V Man magazina, za broj koji je ujedno bio moje prvo izdanje na kom sam radio za V Man. To je bilo u momentu kada njegova karijera doživljava veliki preokret i kada on doživljava veliki uspeh. Mislim da on u tom trenutku još nije bio potpuno svestan toga i uspeha koji mu tek predstoji, pa je delovao relativno skromno, možda čak i stidljivo. Veoma suprotno onome zbog čega ga sad neki ljudi doživljavaju arogantno, zbog izjave koju je dao o baletu. Ostin ima najjaču harizmu uživo. Mislim da bi veliki deo publike pre glasao za Elordija, ali po mom mišljenju je to ipak Batler.

Koja produkcija vam je bila najizazovnija tokom rada u V magazinu?

- To je definitivno bilo snimanje julske naslovnice 2018. godine sa Džidži Hadid. Produkcija je bila veoma kompleksna i nakon što je sve bilo potvrđeno, doneta je odluka da se sve premesti iz Majamija u Njujork. Ja sam bio izričito protiv toga. Kad su vozila bila na pola puta, odlučili su da sve vrate u Majami. Na kraju sam od proživljenog stresa završio kod doktora, ali je ta naslovnica dobila nagradu za naslovnu stranu godine, tako da sav trud i stres ipak nisu bili uzaludni.

Rad Gorana Macure za V magazin Foto: Printscreen V magazine

Kurir.rs

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