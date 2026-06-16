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Njen tim je saopštio važne novosti o zdravstvenom stanju ove sedamdesetpetogodišnje zvezde. Predstavnik pevačice čuvenog hita "Total Eclipse Of The Heart" izjavio je: "Boni više nije u komi, ali je i dalje ozbiljno bolesna. Iako se njeno stanje popravlja, proces oporavka je spor."

Zvezda se i dalje nalazi na intenzivnoj nezi u Faru, na jugu Portugaliji. Lekari očekuju da će se potpuno oporaviti, ali njeno stanje ostaje ozbiljno.

Boni Tajler Foto: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hirurške komplikacije i borba za život

U aprilu, velška pevačica je počela da oseća intenzivan bol u stomaku ubrzo nakon što je stigla u Portugaliju, gde ima drugu kuću, a nakon neodređenih testova koje je prethodno uradila u Londonu. Boni je hitno prebačena u bolnicu sa ozbiljnim rascepom na crevu i morala je da bude podvrgnuta hitnoj operaciji.

Međutim, u maju su komplikacije nakon operacije primorale lekare da pevačicu stave u indukovanu komu. Portugalijski mediji tvrde da je Boni doživela srčani zastoj kada su lekari pre nekoliko nedelja prvi put pokušali da je probude iz komatoznog stanja. Boni, koja je rođena u Mamblsu u južnom Velsu, navodno je dobila ozbiljnu infekciju nakon operativnog zahvata.

Svi planirani koncerti Boni Tajler do kraja avgusta su otkazani. Njen menadžment je izdao saopštenje u kojem se zahvaljuje obožavaocima na podršci: "Želeli bismo da zahvalimo svima na ogromnoj empatiji i podršci koja stiže iz celog sveta."

Muzička karijera i uspesi

Boni je najpoznatija po svom hitu broj jedan "Total Eclipse Of The Heart" iz 1983. godine, a imala je još četiri hita među prvih deset, uključujući "It’s A Heartache" i "Holding Out For A Hero".

Boni Tajler, 1979. godine Foto: kpa / United Archives / Profimedia

Zvezda, koja je u braku sa investitorom u nekretnine Robertom Salivanom od 1973. godine, takmičila se na Pesmi Evrovizije predstavljajući Ujedinjeno Kraljevstvo 2013. godine, kada je zauzela 19. mesto sa pesmom "Believe In Me". Nakon toga, 2021. godine izdala je svoj 18. studijski album "The Best Is Yet To Come".

O starenju i planovima za budućnost

Te godine, ona je otvoreno govorila o starenju i izjavila da svoj izgled duguje redovnim injekcijama botoksa. Legendarna zvezda osamdesetih je rekla: "Idem na botoks dvaput godišnje, već mnogo godina. Nisam imala priliku za to od pretprošlog Božića. Ali dobro sam. Prilično sam fit za svoje godine, hvala Bogu. I nikada neću otići u penziju. Gledam Toma Džounsa. On je neverovatan. Glas mu je jak kao i uvek - a stariji je od mene deset godina."

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