Riki Martin ne prestaje da osvaja srca Srpkinja: Evo šta radi nekoliko sati pred koncert (foto)
Svetka muzička zvezda Riki Martin stigao je u Beograd pre tri dana, gde će večeras održati spektakularan koncert u okviru prestižnog muzičkog festivala "Belgrade River Fest". Slavni portorikanski pevač, poznat po neverovatnoj energiji i neprolaznom šarmu, uspeo je da podigne temperaturu na društvenim mrežama i baci obožavaoce u trans.
Vreli kadar iz hotelske sobe
Riki Martin je iz svoje luksuzne hotelske sobe u Beogradu podelio provokativan selfi koji je momentalno privukao pažnju domaće i svetske javnosti. Pevač je pozirao bez majice, go do pasa, pokazujući u prvom planu svoje izvajano, vitko i prepoznatljivo istetovirano telo.
Iako je zakoračio u šestu deceniju života, latino zavodnik je još jednom dokazao da je u vrhunskoj fizičkoj formi, na kojoj bi mu pozavideli i višestruko mlađi muškarci. Fotografija je za samo nekoliko minuta prikupila stotine hiljada lajkova i lavinu komentara u kojima pratioci hvale njegov izgled i poručuju mu da s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl.
Beograd spreman za latino spektakl na reci
Večerašnji nastup Rikija Martina na Belgrade River Fest-u smatra se jednim od najvećih kulturnih i muzičkih događaja sezone u regionu. Organizatori najavljuju audio-vizuelni šou svetske klase, a publika će tik uz obalu reke imati priliku da uživo sluša planetarne hitove. Sudeći po njegovoj najnovijoj objavi, pevač je više nego raspoložen i spreman da beogradskoj publici priredi noć za pamćenje.
Podsetimo, Riki Martin doputovao je u Beograd nekoliko dana uoči svog nastupa i slobodno vreme iskoristio da upozna srpsku prestonicu. U društvu svoje dece, ćerke, sina i blizanaca, prošetao je gradom i obišao neke od najpoznatijih beogradskih lokacija.
Njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo. Brojni prolaznici koji su ga sreli na ulicama Beograda bili su prijatno iznenađeni i iskoristili priliku da pozdrave jednog od najpoznatijih izvođača na svetskoj muzičkoj sceni.
Posebnu pažnju privukao je tokom posete Knez Mihailovoj ulici, gde je poželeo da nabavi uspomene koje će ga podsećati na boravak u Srbiji. Među suvenirima koje je odabrao našli su se tradicionalna šajkača i zastava Srbije.
Da je oduševljen atmosferom i gostoprimstvom u Beogradu, pevač je pokazao i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podelio je utiske iz srpske prestonice i poručio da uživa u vremenu provedenom u gradu pred večerašnji koncert.
- O Beograde, prelep si! Vidimo se večeras - napisao je Riki Martin u opisu fotografije sa Kalemegdana i stavio srpsku zastavu.
Prolaznici koji su imali sreće da ga sretnu na ulici ostali su u potpunom šoku, ne verujući da pred njima stoji jedan od najpoznatijih pevača današnjice, koji se ponašao kao i svaki drugi turista.
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Nerazdvojan od mlađe ćerke
Oni koji su svedočili njegovoj šetnji prestonicom posebno ističu jedan predivan detalj - Riki se doslovno ne razdvaja od svoje mlađe ćerke. Devojčica ga prati u stopu, a pevač joj s osmehom posvećuje punu pažnju, pokazujući koliko uživa u ulozi brižnog oca. Gde god da se pojave, njih dvoje su glavna atrakcija, a pevač ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa njom u srpskoj prestonici.
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