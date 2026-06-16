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Svetka muzička zvezda Riki Martin stigao je u Beograd pre tri dana, gde će večeras održati spektakularan koncert u okviru prestižnog muzičkog festivala "Belgrade River Fest". Slavni portorikanski pevač, poznat po neverovatnoj energiji i neprolaznom šarmu, uspeo je da podigne temperaturu na društvenim mrežama i baci obožavaoce u trans.

Vreli kadar iz hotelske sobe

Riki Martin je iz svoje luksuzne hotelske sobe u Beogradu podelio provokativan selfi koji je momentalno privukao pažnju domaće i svetske javnosti. Pevač je pozirao bez majice, go do pasa, pokazujući u prvom planu svoje izvajano, vitko i prepoznatljivo istetovirano telo.

Riki Martin napravio selfi bez majice uoči koncerta u Beogradu Foto: printscreen/instagram/ricky_martin

Iako je zakoračio u šestu deceniju života, latino zavodnik je još jednom dokazao da je u vrhunskoj fizičkoj formi, na kojoj bi mu pozavideli i višestruko mlađi muškarci. Fotografija je za samo nekoliko minuta prikupila stotine hiljada lajkova i lavinu komentara u kojima pratioci hvale njegov izgled i poručuju mu da s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl.

Beograd spreman za latino spektakl na reci

Večerašnji nastup Rikija Martina na Belgrade River Fest-u smatra se jednim od najvećih kulturnih i muzičkih događaja sezone u regionu. Organizatori najavljuju audio-vizuelni šou svetske klase, a publika će tik uz obalu reke imati priliku da uživo sluša planetarne hitove. Sudeći po njegovoj najnovijoj objavi, pevač je više nego raspoložen i spreman da beogradskoj publici priredi noć za pamćenje.

Podsetimo, Riki Martin doputovao je u Beograd nekoliko dana uoči svog nastupa i slobodno vreme iskoristio da upozna srpsku prestonicu. U društvu svoje dece, ćerke, sina i blizanaca, prošetao je gradom i obišao neke od najpoznatijih beogradskih lokacija.

Njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo. Brojni prolaznici koji su ga sreli na ulicama Beograda bili su prijatno iznenađeni i iskoristili priliku da pozdrave jednog od najpoznatijih izvođača na svetskoj muzičkoj sceni.

Riki Martin šeta Kalemegdanom sa ćerkom Foto: printscreen/instagram/ricky_martin

Posebnu pažnju privukao je tokom posete Knez Mihailovoj ulici, gde je poželeo da nabavi uspomene koje će ga podsećati na boravak u Srbiji. Među suvenirima koje je odabrao našli su se tradicionalna šajkača i zastava Srbije.

Da je oduševljen atmosferom i gostoprimstvom u Beogradu, pevač je pokazao i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podelio je utiske iz srpske prestonice i poručio da uživa u vremenu provedenom u gradu pred večerašnji koncert.

- O Beograde, prelep si! Vidimo se večeras - napisao je Riki Martin u opisu fotografije sa Kalemegdana i stavio srpsku zastavu.

Prolaznici koji su imali sreće da ga sretnu na ulici ostali su u potpunom šoku, ne verujući da pred njima stoji jedan od najpoznatijih pevača današnjice, koji se ponašao kao i svaki drugi turista.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025 Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nerazdvojan od mlađe ćerke

Oni koji su svedočili njegovoj šetnji prestonicom posebno ističu jedan predivan detalj - Riki se doslovno ne razdvaja od svoje mlađe ćerke. Devojčica ga prati u stopu, a pevač joj s osmehom posvećuje punu pažnju, pokazujući koliko uživa u ulozi brižnog oca. Gde god da se pojave, njih dvoje su glavna atrakcija, a pevač ne krije koliko mu prija vreme provedeno sa njom u srpskoj prestonici.

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